شؤون فلسطينية

مصدر فلسطيني: حماس توافق على إطلاق جميع أسرى الاحتلال وتأجيل تسليم الجثامين

رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر قيادي فلسطيني ، بأن لقاءات الوسطاء مع الوفد الفلسطيني بشأن اتفاق غزة قد اختتمت مساء الأربعاء، فيما انتقل الوسطاء للقاء وفد الاحتلال الإسرائيلي للحصول على إجابات نهائية حول الملفات العالقة.

وذكر المصدر وفقا لما نقلته قناة "الجزيرة"، أن المفاوضات شهدت تقدمًا في عدد من الملفات، أبرزها كشوفات تبادل الأسرى وضمانات عدم العودة للحرب بعد إطلاق الأسرى. وأكدت حركة حماس موافقتها على إطلاق جميع أسرى الاحتلال، مع تأجيل تسليم الجثامين إلى أن تتوفر الظروف الميدانية المناسبة.

وأشار المصدر إلى أن الوسطاء طلبوا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اعتبار يوم الجمعة آخر سقف زمني للمفاوضات، مؤكدين تفهمهم للطلب الفلسطيني بشأن خرائط الانسحاب من عمق المدن قبل إطلاق الأسرى.

وأضاف المصدر أن الوسطاء أبلغوا الوفد الفلسطيني بأنه في حال إبرام الاتفاق سيتم الإعلان رسميًا عن انتهاء الحرب على يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

