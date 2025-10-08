دولي

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المفاوضات مع حركة حماس "تسير بشكل جيد للغاية".

وأضاف ترامب خلال تصريحاته: "كنا نتعامل مع مسؤولين بشأن صفقة غزة ونحن نقترب للغاية من إنجازها"، موضحاً أن الأمر "وشيك جدًا وقد أسافر يوم الأحد". وأكد أن جميع الدول العربية والإسلامية منخرطة في المفاوضات، وهو ما وصفه بأنه أمر غير مسبوق.

من جانبه، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي إلى حضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر في حال التوصل إليه، مؤكداً على دعم القاهرة للمجهود الأميركي الرامي لإنهاء الحرب. وقال السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة: "الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح للعمل على إنهاء حرب غزة، وأوجه له الدعوة لحضور توقيع الاتفاق في مصر إذا تم التوصل إليه".

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، شارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، الأربعاء، في اجتماعات شرم الشيخ ضمن جهود الدفع بـ"خطة ترامب" لإنهاء الحرب في غزة. وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن المفاوضات الفنية بلغت مرحلة حاسمة، معربًا عن تفاؤل الإدارة الأميركية بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

وكشف مصدر أمني إسرائيلي أن إسرائيل تقترب من إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، استعدادًا لاستقبال الأسرى في قاعدة لواء غزة، فيما أكدت القناة 14 الإسرائيلية أن التوقيع على هذه المرحلة قد يتم خلال يومين، على أن تُناقش مسألة نزع سلاح حماس لاحقًا. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إمكانية وصول ترامب إلى مصر الجمعة مع إعلان الصفقة، بينما قال البيت الأبيض إن زيارة الرئيس الأميركي لم تُؤكد بعد.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مصير المفاوضات، وسط ضغوط أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق أولي يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. بدورها، أعلنت حركة حماس أن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط أجواء إيجابية تسود المحادثات.

من جهتها، أعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، البدء بصياغة قرار إطلاق المرحلة الأولى من صفقة غزة المتعلق بتبادل الأسرى، في حين أشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي قد لا يتم فور إعلان الاتفاق.

وتسعى المفاوضات الحالية إلى الإعلان عن الاتفاق هذا الأسبوع، على أن يبدأ إطلاق سراح الأسرى خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تمثل أولى مراحل إنهاء الحرب وتحقيق تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة.

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"