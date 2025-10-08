سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية مساء اليوم بانتشال 7 مصابين من تحت الأنقاض بعد انفجار في صوامع السبينة بدمشق.وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن "فرق الدفاع المدني انتشلت 7 مصابين من تحت الأنقاض الناجمة عن الانفجار في صوامع السبينة، وتم نقلهم إلى مشفيي المجتهد والسلام بدمشق".وأفدت الإخبارية السورية "بوقوع انفجار مجهول في منطقة المطاحن ببلدة السبينة في ريف دمشق يجري التحقيق في ملابساته".هذا وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع داخل معمل للأوكسجين الصناعي في المنطقة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان لإجلاء المصابين وإخماد النيران التي اندلعت عقب الانفجار.