استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب، مساء اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته برصاص مستوطن في قرية دير جرير شرق رام الله.وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب جهاد محمد عجاج (26 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص مستوطن، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح ما بين الخطيرة والمتوسطة، جرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.وأوضح رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان لـ"وفا" أن مستوطناً مسلحاً رشق مركبات المواطنين عند الطريق الواصل بين القرية وبلدة سلواد، وعندما اقتربت مجموعة من شبان القرية، أطلق الرصاص صوبهم، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح، ونقلهم إلى المستشفى.وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت بأن طواقمها تعاملت مع إصابة حرجة لشاب برصاص مستوطن في قرية دير جرير، ونقلته إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الشاب أصيب بعدة رصاصات.وفي وقت لاحق، ذكرت الجمعية أن مركبات الإسعاف نقلت إصابتين، إحداهما بالرصاص الحي في الفخذ، والأخرى بالرصاص الحي في البطن.وباستشهاد الشاب عجاج، يرتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 13 شهيداً، فيما ارتفع العدد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 34 شهيداً، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات في الضفة الغربية بتواطؤ وحماية قوات الاحتلال.وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن استهداف قرية دير جرير واستشهاد الشاب جهاد عجاج يأتي ضمن تصعيد ممنهج من قبل المستوطنين ضد القرى والبلدات والمدن الفلسطينية بدعم وحماية جيش الاحتلال، مؤكداً أن هذا الإرهاب المنظم يهدف إلى ترهيب المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم.