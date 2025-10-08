الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
 سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد خالد منير عبد القادر حوبي (40 عاما)، من بلدة زيتا شمال طولكرم، بعد نحو أربعة أشهر من احتجازه.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان، إن طواقمها في محافظة طولكرم، وبعد المتابعة الحثيثة والمتواصلة، تسلمت جثمان الشهيد حوبي، لمواراته الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه، مؤكدة استمرار مساعيها لإعادة كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت جثمان الشهيد حوبي عند حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، ونقلته إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، تمهيدا لتشييعه غدا الخميس في مسقط رأسه بلدة زيتا.

واستشهد حوبي برصاص الاحتلال في 12 حزيران/يونيو الماضي، قرب مستعمرة "حرميش" المقامة على أراضي المواطنين جنوب غرب جنين.

ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 731 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات، وفقا لتوثيق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

