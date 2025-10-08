عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

و منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 7154 اعتداءً من قبل المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، أسفر عن استشهاد 33 شخصاً، وتهجير 33 تجمعاً بدوياً يضم 455 عائلة و2853 فرداً.



رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الأربعاء، إثر هجمات شنها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.في بلدة عطارة شمال غرب رام الله، أفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين برصاص حي، أحدهما يبلغ من العمر 50 عاماً في منطقة الحوض، فيما أصيب آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب. وتم نقل المصابين إلى المستشفى الاستشاري، حيث أكدت وزارة الصحة وصول إصابة خطيرة في الرأس وأخرى متوسطة في البطن.وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابات إضافية نتيجة اعتداء مستوطنين على المواطنين داخل منازلهم، حيث اقتحم المستوطنون أطراف البلدة، وحطموا زجاج النوافذ ومحتويات منزل، واعتدوا بالضرب على مواطنة أثناء وجودها مع طفلها. وأضافت المصادر أن المواطنين حاولوا التصدي للهجوم، ما دفع المستوطنين لإطلاق الرصاص عليهم بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وإطلاقها النار، ما أسفر عن المزيد من الإصابات.وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، أصيب مواطن برصاص حي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال للشارع الرئيسي بالبلدة، وإطلاقها الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، حسبما أفادت مصادر طبية ومحلية.وفي قرية دير جرير شرق رام الله، أصيب أربعة مواطنين برصاص مستوطن، أحدهم إصابته حرجة، فيما تعرض آخرون لإصابات في الفخذ والبطن. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقل جميع الإصابات إلى المستشفى، وأوضحت وزارة الصحة وصولها أربع إصابات: حالة حرجة، حالتان خطيرتان، وإصابة متوسطة، إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.