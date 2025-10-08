الأمم المتحدة: ربع المصابين في غزة هم أطفال

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إنه وخلال عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إن واحدا من كل 4 من المصابين طفل.وأفاد ستيفان دوجاريك بأنه تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة بتر في القطاع.وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن نحو 42 ألف فلسطيني في غزة أصيبوا إصابات بالغة قد تغير حياتهم.وذكر أن العديد من سكان غزة غير قادرين على مغادرة الشمال بسبب انعدام الأمن.ولفت دوجاريك إلى أن سكان غزة ينامون في العراء ويكافحون للبقاء وسط نقص حاد في الغذاء.