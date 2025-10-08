دولي

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أقر البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، وهو القرار الذي كان قد أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في أيلول/سبتمبر الماضي بهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة.

وأقر القانون بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ويمنع هذا الحظر بيع الأسلحة لإسرائيل وشراء إسبانيا للأسلحة الإسرائيلية بشكل كامل.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن سانشيز أعلن الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى "تثبيت الحظر في القانون"، ضمن حزمة من الإجراءات ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ويحظر القانون جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى إسرائيل، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منها. كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستعمرات غير القانونية في غزة والضفة الغربية.

ويأتي هذا القرار في إطار موقف رسمي متصاعد من قبل الحكومة الإسبانية والبرلمان تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف الدعم العسكري واللوجستي لأي عمليات قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

أخبار ذات صلة

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

فرنسا: رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة واحتمالات الانتخابات المبكرة تتراجع

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

ترامب: اتفاق غزة وشيك و قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

النرويج قلقة من رد فعل محتمل لترامب إذا لم يُمنح جائزة نوبل للسلام

النرويج قلقة من رد فعل محتمل لترامب إذا لم يُمنح جائزة نوبل للسلام

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا &quot;خطة بديلة&quot; لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا "خطة بديلة" لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا &quot;خطة بديلة&quot; لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا "خطة بديلة" لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة

ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة

الرئيس التايواني: ترامب يستحق &quot;نوبل&quot; للسلام إذا أنجز تلك المهمة

الرئيس التايواني: ترامب يستحق "نوبل" للسلام إذا أنجز تلك المهمة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"