النرويج قلقة من رد فعل محتمل لترامب إذا لم يُمنح جائزة نوبل للسلام

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، أن السلطات النرويجية أبدت قلقها بشأن التدابير التي قد تتخذها الإدارة الأميركية حال منح جائزة نوبل للسلام لشخص آخر غير الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات قد تتراوح بين رفع الرسوم الجمركية على السلع النرويجية أو فرض قيود على صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يقدر بنحو 2 تريليون دولار.

ويُعرف ترامب بتعبيره المتكرر عن رغبته وأحقيته في الحصول على جائزة نوبل للسلام، إذ شن حملة ضغط خلف الكواليس على اللجنة النرويجية المسؤولة عن اختيار الفائزين، وفق "بلومبرغ".

وعلى الرغم من أن اللجنة قاومت ضغوط مماثلة على مدار السنوات السابقة، يُشير مراقبون إلى أن الوضع قد يكون أكثر تعقيدًا هذا العام مع ترامب. وأكد الرئيس الأميركي السابق أمام الوفود خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام"، مضيفًا الشهر الماضي أن حرمانه من الجائزة سيكون "إهانة كبيرة" لأميركا.

وتتنافس هذا العام على الجائزة، التي سيتم الإعلان عن الفائز بها الجمعة في أوسلو، 338 شخصية وجهة. ورغم ادعاءات ترامب بإنهاء سبع حروب، يرى مراقبون أن فرصه في الفوز بالجائزة هذا العام ضئيلة.

وتُمنح جائزة نوبل للسلام عادةً مع ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطًا، ودبلوم رسمي، وشيك بقيمة 1.2 مليون دولار.

عربي

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"