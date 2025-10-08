مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

رام الله - دنيا الوطناندلع، اليوم الأربعاء، حريق كبير في عقار بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام شرق العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وتسبب في خسائر مادية كبيرة.وتلقت السلطات المصرية بلاغًا عن نشوب الحريق في عقار بشارع مصطفى شرقاوي المتفرع من شارع جمال عبدالناصر. وعلى الفور، توجهت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الواقعة. وأظهرت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت في مخزن لقطع غيار السيارات داخل العقار، ما استدعى الدفع بمركبات إطفاء إضافية لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه.وقامت فرق الحماية المدنية بفصل الخدمات عن العقار لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، بينما رجحت المعاينة المبدئية أن يكون سبب الحريق شرارة كهربائية. ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وتقدير حجم الخسائر الناتجة عنه.