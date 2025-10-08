رحلة العالم الفلسطيني عمر ياغي من غرفة متواضعة إلى نوبل للكيمياء 2025

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الأربعاء في استوكهولم، فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، وهم العالم الأردني الفلسطيني الأصل عمر مؤنس ياغي من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، والياباني سوسومو كيتاغاوا من جامعة كيوتو، والأسترالي ريتشارد روبسون من جامعة ملبورن. ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير الأطر المعدنية العضوية (MOFs)، والهياكل العضوية التساهمية (COFs)، التي أحدثت نقلة نوعية في علوم المواد والكيمياء البيئية.وأوضحت الأكاديمية أن هذه الهياكل الجزيئية تمتاز بمساحات داخلية واسعة تسمح بمرور الغازات والمواد الكيميائية، ما يمكّنها من التقاط ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الغازات السامة، وتحفيز التفاعلات الكيميائية، واستخلاص المياه من هواء الصحراء باستخدام الطاقة الشمسية فقط.فخر عربي وعالميفي الأردن، هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني البروفيسور عمر ياغي على هذا الإنجاز، مؤكداً في منشور على منصة "إكس": "نفخر ونعتز بالعالم الأردني البروفيسور عمر ياغي، ونبارك له وللأردن فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025. هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف ويثبت قدرة الأردني على إحداث الفارق أينما تواجد".ويعد ياغي، المولود في عمّان عام 1965 لعائلة فلسطينية لاجئة، ثاني عربي يحصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعد المصري أحمد زويل. نشأ في بيئة متواضعة، حيث عاش مع تسعة من إخوته في غرفة واحدة دون كهرباء أو مياه جارية، غير أن هذه الظروف لم تمنعه من السعي نحو التميز العلمي.وقال ياغي لمؤسسة نوبل: "نشأت في منزل متواضع جدًا، كنا حوالي عشرة أشخاص نتشارك غرفة صغيرة مع ماشية نربيها. لم يكن المنزل مزودًا بالكهرباء أو المياه الجارية. العلم هو أعظم قوة تمكّن الإنسان وتخدم مبدأ تكافؤ الفرص".رحلة علمية متميزةهاجر ياغي إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة، رغم أنه لم يكن يتقن الإنجليزية آنذاك، وحصل على الدكتوراه في الكيمياء من جامعة إلينوي عام 1990. شغل مناصب أكاديمية في جامعات مرموقة، منها جامعة ولاية أريزونا، وجامعة ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، قبل أن ينضم إلى جامعة كاليفورنيا بيركلي عام 2012، حيث يشغل حالياً كرسي جيمس ونيلتجي تريتر للكيمياء.ويعد ياغي رائد الكيمياء الشبكية (Reticular Chemistry)، التي تهدف إلى تصميم مواد بلورية ذات مسامية نانوية يمكن التحكم بها بدقة. ومن أبرز إنجازاته تطوير الأطر المعدنية العضوية (MOFs) والهياكل العضوية التساهمية (COFs)، التي توفر مساحات سطحية ضخمة تصل إلى 7000 متر مربع للغرام الواحد، وتمكن من جمع المياه من الهواء الجاف في الصحارى باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تطبيقات في تنقية الهواء واحتجاز الكربون وتخزين الهيدروجين.وأشار ياغي في حواره: "بدأت مسيرتي في جامعة أريزونا وحلمي كان نشر مقال واحد يُقتبس مئة مرة. اليوم تجاوزت أبحاثنا ربع مليون اقتباس. الموهبة موجودة في كل مكان، وما يحتاجه الإنسان هو الفرصة لتزدهر".تكريمات وجوائز عالميةحصل ياغي على جوائز عالمية عدة، أبرزها جائزة كافلي للكيمياء 2018، وجائزة نوابغ العرب 2024، وجائزة الملك فيصل العالمية للعلوم 2015، إضافة إلى ميدالية امتياز من الدرجة الأولى من الملك عبد الله الثاني 2017. كما نال الجنسية السعودية عام 2021، ويشغل عضوية الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم، والأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا".يُعد هذا الإنجاز العربي الاستثنائي رسالة عالمية تؤكد أن العلم يمكن أن يشق طريقه من بيئات متواضعة ليصنع أثرًا عالميًا ملموسًا.الفائزون الآخرونشارك ياغي في الجائزة مع البروفيسور الياباني سوسومو كيتاغاوا، الذي أظهر إمكانية تدفق الغازات داخل الهياكل المعدنية وجعلها مرنة، والأسترالي ريتشارد روبسون، الذي أرسى أسس استخدام أيونات النحاس لبناء بلورات واسعة ومنظمة.تبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أميركي)، ويتقاسمها العلماء الثلاثة بالتساوي.