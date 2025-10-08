شؤون فلسطينية

وسط غضب إسرائيلي..باريس تستضيف اجتماعاً عربياً وأوروبياً لبحث مرحلة ما بعد الحرب في غزة

وسط غضب إسرائيلي..باريس تستضيف اجتماعاً عربياً وأوروبياً لبحث مرحلة ما بعد الحرب في غزة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد يوم الخميس اجتماع لوزراء خارجية دول عربية وأوروبية لبحث إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وفق مصادر دبلوماسية فرنسية. وذكرت المصادر أن الاجتماع سيتيح "تحديد آليات الالتزام الجماعي" تجاه تفعيل الدولة الفلسطينية، بعد الاعتراف الرسمي بها من قبل عدد من الدول الغربية في الأشهر الأخيرة.

 ومن المنتظر أن يبحث الوزراء موضوعات تشمل "قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية".

ويأتي الاجتماع بالتوازي مع مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في شرم الشيخ المصرية، هدفها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن الهدف من الاجتماع هو إظهار "الاستعداد للعمل الجماعي لتفعيل المعايير الرئيسية لما يُعرف بـ 'اليوم التالي' بعد انتهاء الحرب، بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وتوضيح آليات الالتزام الجماعي من قبل الدول المشاركة".

ويشارك في الاجتماع، إلى جانب فرنسا والسعودية، ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ومصر وقطر والإمارات والأردن، إضافة إلى إندونيسيا وكندا وتركيا، التي تسعى للمساهمة في إنشاء بعثة استقرار دولية في غزة بعد وقف إطلاق النار.

وقال مصدر دبلوماسي إيطالي إن بلاده مستعدة للمشاركة في العملية السياسية لما بعد الحرب، بما يشمل إعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، مؤكدًا أن خطة ترامب تشكل "الخيار الوحيد الممكن ويجب دعمها". وأضاف أن الحكومة الإيطالية تدرس إمكانية نشر قوات الدرك الإيطالي لتدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة، فضلاً عن المساهمة في البنية التحتية الطبية والصحية في القطاع.

من جهة أخرى، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الاجتماع، واصفًا إياه بأنه "غير ضروري ومضر" وأنه "أُعد دون علم إسرائيل"، مؤكدًا أنه لا يمكن التوصل إلى أي ترتيبات في غزة دون موافقة إسرائيل. وأكد ساعر أن المبادرة الفرنسية تأتي في توقيت حساس لمفاوضات شرم الشيخ، معتبراً أن فرنسا تتبع سياسة ازدواجية المعايير مقارنة بمواقفها السابقة في قضايا دولية أخرى.

وتأتي هذه المشاورات في سياق متصل بالإعلان عن خطة ترامب التي أُعلنت في 29 سبتمبر، والتي تتضمن وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حماس، بالإضافة إلى إعادة توظيف السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

ويشير المشاركون إلى أن اجتماع باريس يسعى لتنسيق الجهود الدولية لدعم خطة السلام الأميركية، ووضع آليات ملموسة للتعاون في إعادة إعمار غزة، والإشراف على نقل المسؤوليات الأمنية للسلطة الفلسطينية، عبر قوة متعددة الجنسيات وبتمويل دولي تدريجي، في حال التوصل إلى اتفاق شامل.

أخبار ذات صلة

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

الأمم المتحدة: ربع المصابين في غزة هم أطفال

الأمم المتحدة: ربع المصابين في غزة هم أطفال

رحلة العالم الفلسطيني عمر ياغي من غرفة متواضعة إلى نوبل للكيمياء 2025

رحلة العالم الفلسطيني عمر ياغي من غرفة متواضعة إلى نوبل للكيمياء 2025

وسط غضب إسرائيلي..باريس تستضيف اجتماعاً عربياً وأوروبياً لبحث مرحلة ما بعد الحرب في غزة

وسط غضب إسرائيلي..باريس تستضيف اجتماعاً عربياً وأوروبياً لبحث مرحلة ما بعد الحرب في غزة

مرحلة حاسمة من مفاوضات شرم الشيخ.. وتوقعات بإعلان اتفاق غزة الجمعة

مرحلة حاسمة من مفاوضات شرم الشيخ.. وتوقعات بإعلان اتفاق غزة الجمعة

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص مستوطن شرق رام الله

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي بعد نحو 4 أشهر من احتجازه

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

عدة إصابات برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

قطر: مفاوضات دقيقة في شرم الشيخ ونعمل على الوصول لوقف نار طويل الأمد بغزة

قطر: مفاوضات دقيقة في شرم الشيخ ونعمل على الوصول لوقف نار طويل الأمد بغزة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

سوريا..7 مصابين في انفجار بصوامع السبينة في دمشق

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

مصر: حريق ضخم شرق القاهرة يسفر عن إصابات وخسائر بالممتلكات

&quot;جيل زد&quot; تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

"جيل زد" تعلّق احتجاجاتها في المغرب.. والحكومة تطرح إصلاحات عاجلة

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"