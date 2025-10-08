دولي

تركيا: نتنياهو يعتمد دائمًا "خطة بديلة" لإفشال مفاوضات غزة.. ولا فرصة أمامه للمناورة الآن

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد امتلاك "خطة بديلة" لتعطيل أي مفاوضات تتعلق بغزة، لكنه شدد على أن "لايوجد لديه فرص للمناورة في المرحلة الحالية".

وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة، الأربعاء، أن ردّ حركة حماس على "خطة ترامب" الخاصة بالمحادثات الجارية حول غزة كان "إيجابياً للغاية"، مشيراً إلى أن المفاوضات تتناول أربعة ملفات رئيسية يتم بحثها حالياً في مصر.

وأضاف الوزير التركي أن المحادثات في شرم الشيخ تشهد زخماً كبيراً، مؤكداً أنه "في حال التوصل اليوم إلى تفاهمات، قد يُعلن وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة".

وشدد فيدان على أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي وقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أن تحقيق الهدوء يمهّد لبدء مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والإنسانية في القطاع.

