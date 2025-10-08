مرحلة حاسمة من مفاوضات شرم الشيخ.. وتوقعات بإعلان اتفاق غزة الجمعة

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر أميركية وإسرائيلية وفلسطينية عن تقدم ملحوظ في مفاوضات شرم الشيخ الجارية برعاية مصرية وقطرية وتركية، ضمن مساعي تنفيذ "خطة ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.وقال مسؤول في البيت الأبيض إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا، الأربعاء، في اجتماعات عقدت في شرم الشيخ، مؤكداً أن المفاوضات الفنية بلغت مرحلة حاسمة، وسط تفاؤل واشنطن بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.من جانبه، أكد مصدر أمني إسرائيلي قرب التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيراً إلى استكمال التحضيرات في قاعدة لواء غزة لاستقبال الرهائن، فيما شدد على أن تل أبيب ترفض أي مقترحات خارج "خطة ترامب".وفي السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية بأن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مصير المفاوضات، مع ضغوط أميركية مكثفة لإقرار اتفاق أولي يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء صياغة قرار إطلاق المرحلة الأولى من الاتفاق، في حين ذكرت القناة 14 العبرية أن إسرائيل تستعد لتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة خلال يومين، على أن تُناقش لاحقاً قضايا نزع سلاح حماس وغزة.ونقلت القناة 12 عن مصدر مطلع قوله إن الوسطاء القطريين يعتقدون بإمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، على أن يبدأ تنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن الأسبوع المقبل.كما أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن إسرائيل لن تُفرج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن الصفقة، مرجحة الإعلان عن الاتفاق خلال الساعات المقبلة.في المقابل، أعلنت حركة حماس أن الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة لإزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن أجواء المحادثات إيجابية.وفي تطور لافت، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى حضور مراسم توقيع الاتفاق في حال التوصل إليه، مؤكداً أن القاهرة تتابع الجهود بشكل متواصل، وأن ما يسمعه من المحادثات الجارية "مشجع للغاية".من جانبها، نقلت وكالة "أكسيوس" عن مسؤولين مشاركين في مفاوضات شرم الشيخ أن المحادثات تشهد تقدماً ملموساً وسط "تفاؤل حذر"، فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير إن "الشعور العام هو التفاؤل الحذر"، متوقعاً التوصل إلى اتفاق خلال أيام.وأكدت مصادر مطلعة أن النقاشات الحالية تتركز حول تفاصيل المرحلة الأولى، وتشمل خطوط الانسحاب الأولية وقائمة الأسرى الذين سيُفرج عنهم، على أن تُبحث القضايا الأكثر تعقيداً لاحقاً.وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية بدأت بصياغة مقترح القرار تمهيداً للتصويت عليه، وسط تقديرات بأن الاتفاق سيُبرم خلال 24 إلى 36 ساعة. كما كشفت القناة أن حماس زودت إسرائيل بمعلومات عن 20 رهينة على قيد الحياة، بينما يجري البحث عن آخرين مفقودين.ووفق الخطة التي يجري بحثها، سيشمل الانسحاب الإسرائيلي من غزة خطوات محدودة، بحيث يبقى الجيش متمركزاً في معظم مناطق القطاع بنسبة تصل إلى نحو 57%.