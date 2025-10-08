دولي

ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة

ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة
جورجيا ميلوني
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأربعاء، إن دعوى قُدّمت ضدها "أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب اثنين من وزرائها، بتهمة التواطؤ في "الإبادة الجماعية" المرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأوضحت ميلوني، خلال مقابلة مع شبكة (راي) التلفزيونية الرسمية، أن الدعوى تشمل أيضاً وزير الدفاع جويدو كروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني.

وأشارت إلى "اعتقادها" بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.

وأردفت "لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ".

ولم تقدم تفاصيل عن هوية الشخص الذي رفع الدعوى عليها وعلى الوزيرين.

وعبّرت ميلوني عن "دهشتها" من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن "أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".

وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه "تلفيق اتهام خطير للغاية".

وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.

أخبار ذات صلة

ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة

ميلوني: دعوى ضدي في الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة بغزة

الرئيس التايواني: ترامب يستحق &quot;نوبل&quot; للسلام إذا أنجز تلك المهمة

الرئيس التايواني: ترامب يستحق "نوبل" للسلام إذا أنجز تلك المهمة

فيديو: نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال

فيديو: نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال

بحرية الاحتلال تهاجم سفن أسطول الحرية بالمياه الدولية وتحتجز سفنه

بحرية الاحتلال تهاجم سفن أسطول الحرية بالمياه الدولية وتحتجز سفنه

بعد تصريحات ترامب.. البيت الأبيض يتراجع عن تسريح موظفين بسبب الإغلاق الحكومي

بعد تصريحات ترامب.. البيت الأبيض يتراجع عن تسريح موظفين بسبب الإغلاق الحكومي

كم بلغت حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؟

كم بلغت حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؟

ميركل تكشف: دول البلطيق عطلت الحوار مع بوتين قبل حرب أوكرانيا

ميركل تكشف: دول البلطيق عطلت الحوار مع بوتين قبل حرب أوكرانيا

احتجاجات أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

احتجاجات أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

مصر: هذا ما تبحثه مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

مصر: هذا ما تبحثه مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

مسؤول إسرائيلي: &quot;قضايا صعبة&quot; قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

منوعات

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

عربي

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ &quot;القاعدة&quot; في سوريا

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ "القاعدة" في سوريا

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان