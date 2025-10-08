عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطندخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ733، وسط استمرار العدوان والمجازر التي تستهدف الأطفال والنساء، وضرب مواقع تمركز النازحين، بالتزامن مع فرض الحصار وسياسة التجويع، ما يزيد من معاناة السكان.مع بداية العام الثالث لحرب الإبادة، تتواصل في منتجع شرم الشيخ المصري جولات المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالبت إسرائيل بالوقف الفوري للقصف.ورغم هذه المفاوضات التي دخلت يومها الثالث، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع المحاصر.وفجّر جيش الاحتلال عربات مفخخة في محيط شارع المغربي بحي الصبرة، وعدد آخر من المركبات المفخخة في أحياء غزة، بينها الصبرة والزيتون.كما شن الطيران الإسرائيلي غارات قرب مفترق الشجاعية، وفي محيط مركز أشواق في عمر المختار، واستهدفت المدفعية حيي الشجاعية والدرج شرقي المدينة.وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 118 فلسطينيا استشهدوا منذ دعوة الرئيس ترامب إسرائيل لوقف القصف وحتى مساء الثلاثاء.على الصعيد السياسي، من المقرر أن ينضم إلى المباحثات لليوم الثالث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن.وأبدت حركة (حماس) مرونة في التعامل مع خطة ترامب، لكنها تتمسّك بعدد من المطالب الأساسية، أبرزها وقف إطلاق النار الكامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق داخل القطاع، لتمكين المضي قدماً في ملف تبادل الأسرى.وانتهت ليل الاثنين الثلاثاء أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس "وسط أجواء إيجابية"، فيما أعرب الرئيس ترامب عن تفاؤله بأن المحادثات الجارية في شرم الشيخ قد تفضي إلى اتفاق ينهي الحرب، مؤكدا أن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين.