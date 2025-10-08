شؤون فلسطينية

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ
قصف إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ733، وسط استمرار العدوان والمجازر التي تستهدف الأطفال والنساء، وضرب مواقع تمركز النازحين، بالتزامن مع فرض الحصار وسياسة التجويع، ما يزيد من معاناة السكان.

مع بداية العام الثالث لحرب الإبادة، تتواصل في منتجع شرم الشيخ المصري جولات المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالبت إسرائيل بالوقف الفوري للقصف.

ورغم هذه المفاوضات التي دخلت يومها الثالث، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع المحاصر.

وفجّر جيش الاحتلال عربات مفخخة في محيط شارع المغربي بحي الصبرة، وعدد آخر من المركبات المفخخة في أحياء غزة، بينها الصبرة والزيتون.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات قرب مفترق الشجاعية، وفي محيط مركز أشواق في عمر المختار، واستهدفت المدفعية حيي الشجاعية والدرج شرقي المدينة.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 118 فلسطينيا استشهدوا منذ دعوة الرئيس ترامب إسرائيل لوقف القصف وحتى مساء الثلاثاء.

على الصعيد السياسي، من المقرر أن ينضم إلى المباحثات لليوم الثالث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن.

وأبدت حركة (حماس) مرونة في التعامل مع خطة ترامب، لكنها تتمسّك بعدد من المطالب الأساسية، أبرزها وقف إطلاق النار الكامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق داخل القطاع، لتمكين المضي قدماً في ملف تبادل الأسرى.

وانتهت ليل الاثنين الثلاثاء أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس "وسط أجواء إيجابية"، فيما أعرب الرئيس ترامب عن تفاؤله بأن المحادثات الجارية في شرم الشيخ قد تفضي إلى اتفاق ينهي الحرب، مؤكدا أن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين.

أخبار ذات صلة

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وسط ترقب لمفاوضات شرم الشيخ

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

النونو من شرم الشيخ: قدمنا الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق

النونو من شرم الشيخ: قدمنا الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

قطر: مفاوضات دقيقة في شرم الشيخ ونعمل على الوصول لوقف نار طويل الأمد بغزة

قطر: مفاوضات دقيقة في شرم الشيخ ونعمل على الوصول لوقف نار طويل الأمد بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

مصر: هذا ما تبحثه مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

مصر: هذا ما تبحثه مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

مسؤول إسرائيلي: &quot;قضايا صعبة&quot; قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

منوعات

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

عربي

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ &quot;القاعدة&quot; في سوريا

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ "القاعدة" في سوريا

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان