الرئيس التايواني: ترامب يستحق "نوبل" للسلام إذا أنجز تلك المهمة

لاي تشينغ ته - الرئيس التايواني
رام الله - دنيا الوطن
صرح الرئيس التايواني، لاي تشينغ ته، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستحق نيل جائزة نوبل للسلام، إذا نجح في إقناع الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتخلي عن خيار القوة ضد تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.

وتُعد الولايات المتحدة الداعم الدولي الأكبر لتايوان، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين. ومع ذلك، لم يعلن ترامب منذ توليه الرئاسة هذا العام عن أي صفقات سلاح جديدة موجهة للجزيرة.

وقد يلتقي ترامب مع شي خلال الشهر الجاري، ويشعر خبراء في السياسة الخارجية والشعب التايواني بالقلق من أنه قد لا يكون ملتزما بالدفاع عن الجزيرة بالقدر الذي كان عليه الرؤساء الأميركيون السابقون، وربما يعرض على بكين تنازلات لإبرام صفقة تجارية كبيرة.

وأشار لاي أثناء حديثه خلال الأسبوع الجاري في برنامج "كلاي ترافيس وباك سيكستون"، الذي يُبث على أكثر من 400 محطة إذاعية ويتبنى وجهات نظر محافظة، إلى تعليقات ترامب في أغسطس والتي قال فيها إن شي أبلغه بأن الصين لن تشنّ غزوا على تايوان طيلة فترة توليه الرئاسة الأميركية.

ولم تتخل الصين عن استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، فدائما ما ترسل جيشها إلى المياه المحيطة بالجزيرة وإلى التحليق في أجوائها.

وأوضح لاي: "نأمل أن يواصل الرئيس ترامب دعمنا. حال إقناع ترامب الرئيس الصيني بوقف أي عدوان عسكري ضد تايوان، فسيكون الرئيس ترامب بلا أدنى شك فائزا بجائزة نوبل للسلام".

وذكر ترامب أنه يستحق هذا التكريم (الفوز بجائزة نوبل للسلام) الذي تلقاه أربعة من أسلافه في البيت الأبيض.

جدير بالذكر أنه سيجري الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام هذا العام في النرويج يوم الجمعة.

