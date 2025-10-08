دولي

فيديو: نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال

فيديو: نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال
نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال
رام الله - دنيا الوطن
نجا رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، من هجوم بالرصاص استهدف موكبه، بحسب ما أعلنت وزيرة في الحكومة يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحادث وقع أثناء محاولة مئات المحتجين اعتراض الموكب احتجاجاً على ارتفاع أسعار وقود الديزل.

وصرحت وزيرة البيئة، إيناس مانزانو، أن نحو 500 متظاهر ظهروا في المكان وبدأوا برشق الموكب بالحجارة، مضيفة: "هناك آثار طلقات نارية على سيارة الرئيس".

وأضافت "الحمد لله رئيسنا قوي جدا وشجاع ويواصل المضيّ قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد".

وبثّت الحكومة مقطع فيديو قالت إنه صوّر من داخل الموكب يظهر فيه متظاهرون يلفون أنفسهم بالأعلام وهم يتدافعون لالتقاط حجارة وقطع من الطوب لرشقها عند مرور سيارة الرئيس.

ويُسمع في الفيديو صوت يقول "غطِّ رأسك! غطِّ رأسك!" بينما كانت المقذوفات تصطدم بسيارة الدفع الرباعي، محطّمة نافذة واحدة على الأقل.

وتواجه الإكوادور منذ أيام تظاهرات تتخلّلها أحيانا أعمال عنف احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الديزل.

واتهمت الحكومة عصابات لتهريب المخدرات تتنافس على السيطرة على طرق تجارة الكوكائين بالوقوف وراء أعمال الشغب هذه.

 



أخبار ذات صلة

الرئيس التايواني: ترامب يستحق &quot;نوبل&quot; للسلام إذا أنجز تلك المهمة

الرئيس التايواني: ترامب يستحق "نوبل" للسلام إذا أنجز تلك المهمة

فيديو: نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال

فيديو: نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال

بحرية الاحتلال تهاجم سفن أسطول الحرية بالمياه الدولية وتحتجز سفنه

بحرية الاحتلال تهاجم سفن أسطول الحرية بالمياه الدولية وتحتجز سفنه

بعد تصريحات ترامب.. البيت الأبيض يتراجع عن تسريح موظفين بسبب الإغلاق الحكومي

بعد تصريحات ترامب.. البيت الأبيض يتراجع عن تسريح موظفين بسبب الإغلاق الحكومي

كم بلغت حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؟

كم بلغت حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؟

ميركل تكشف: دول البلطيق عطلت الحوار مع بوتين قبل حرب أوكرانيا

ميركل تكشف: دول البلطيق عطلت الحوار مع بوتين قبل حرب أوكرانيا

احتجاجات أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

احتجاجات أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

حصيلة قتلى قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

حصيلة قتلى قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

مسؤول إسرائيلي: &quot;قضايا صعبة&quot; قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

(التلفزيون العربي): حماس تبحث مع المخابرات المصرية ضمانات تنفيذ خطة ترامب

(التلفزيون العربي): حماس تبحث مع المخابرات المصرية ضمانات تنفيذ خطة ترامب

منوعات

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

عربي

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ &quot;القاعدة&quot; في سوريا

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ "القاعدة" في سوريا

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان