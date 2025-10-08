فيديو: نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال

وأضافت "الحمد لله رئيسنا قوي جدا وشجاع ويواصل المضيّ قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد".



وبثّت الحكومة مقطع فيديو قالت إنه صوّر من داخل الموكب يظهر فيه متظاهرون يلفون أنفسهم بالأعلام وهم يتدافعون لالتقاط حجارة وقطع من الطوب لرشقها عند مرور سيارة الرئيس.

ويُسمع في الفيديو صوت يقول "غطِّ رأسك! غطِّ رأسك!" بينما كانت المقذوفات تصطدم بسيارة الدفع الرباعي، محطّمة نافذة واحدة على الأقل.

وتواجه الإكوادور منذ أيام تظاهرات تتخلّلها أحيانا أعمال عنف احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الديزل.

واتهمت الحكومة عصابات لتهريب المخدرات تتنافس على السيطرة على طرق تجارة الكوكائين بالوقوف وراء أعمال الشغب هذه.













