النونو من شرم الشيخ: قدمنا الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق

رام الله - دنيا الوطنقال طاهر النونو، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، إضافة إلى ملف تبادل الأسرى بين الجانبين.وأضاف النونو في تصريح له، صباح اليوم الأربعاء، من شرم الشيخ، حيث المفاوضات الجارية أن "جلسات اليوم شهدت تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم، وذلك وفق المعايير والأعداد التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين الأطراف المعنية".وأكد أن المفاوضات غير المباشرة تتواصل اليوم بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق شامل.وأشار إلى أن وفد (حماس) المشارك في المفاوضات أبدى "الإيجابية والمسؤولية اللازمة" لدفع العملية التفاوضية إلى الأمام، وإحراز التقدم المطلوب لإتمام الاتفاق.وشدد على أن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لإزالة أي عقبات تعترض طريق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط أجواء من التفاؤل تسود أوساط المشاركين بشأن إمكانية تحقيق اختراق قريب في المباحثات.