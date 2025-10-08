الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، إنها نجحت في إجلاء 11 من مواطنيها الذين شاركوا في "أسطول الصمود" الهادف إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وذلك عبر الأراضي الأردنية.وأفادت الوزارة في بيان رسمي أن عملية الإجلاء جرت "اليوم" بإشراف مباشر من السلطات الأردنية، وجاءت استجابة لطلب تقدّمت به الحكومة الجزائرية.وأضافت الخارجية الجزائرية أن الإجلاء جرى "بتنسيق وثيق مع سفارة الجزائر في عمّان التي تابعت مختلف مراحل العملية ميدانياً منذ دخول المواطنين الجزائريين إلى الأراضي الأردنية، إلى غاية تأمينهم في أماكن إقامة مؤقتة تمهيدا لعودتهم إلى الوطن".وأضاف البيان أن "سفارة الجزائر بعمان تكفلت بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب استكمال الإجراءات القنصلية والإدارية الضرورية لتسهيل عودتهم في أقرب الآجال الممكنة".وأكدت الوزارة أن هذه العملية "تندرج في إطار حرص السلطات العليا على ضمان سلامة المواطنين الجزائريين أينما وجدوا، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعرفها المنطقة".