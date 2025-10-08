عربي

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، إنها نجحت في إجلاء 11 من مواطنيها الذين شاركوا في "أسطول الصمود" الهادف إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وذلك عبر الأراضي الأردنية.

وأفادت الوزارة في بيان رسمي أن عملية الإجلاء جرت "اليوم" بإشراف مباشر من السلطات الأردنية، وجاءت استجابة لطلب تقدّمت به الحكومة الجزائرية.

وأضافت الخارجية الجزائرية أن الإجلاء جرى "بتنسيق وثيق مع سفارة الجزائر في عمّان التي تابعت مختلف مراحل العملية ميدانياً منذ دخول المواطنين الجزائريين إلى الأراضي الأردنية، إلى غاية تأمينهم في أماكن إقامة مؤقتة تمهيدا لعودتهم إلى الوطن".

وأضاف البيان أن "سفارة الجزائر بعمان تكفلت بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب استكمال الإجراءات القنصلية والإدارية الضرورية لتسهيل عودتهم في أقرب الآجال الممكنة".

وأكدت الوزارة أن هذه العملية "تندرج في إطار حرص السلطات العليا على ضمان سلامة المواطنين الجزائريين أينما وجدوا، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعرفها المنطقة".

أخبار ذات صلة

شاركوا &quot;بأسطول الصمود&quot;.. هيئات سياسية وحقوقية تطالب بإطلاق سراح مغربيين اثنين معتقلين بإسرائيل

شاركوا "بأسطول الصمود".. هيئات سياسية وحقوقية تطالب بإطلاق سراح مغربيين اثنين معتقلين بإسرائيل

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ &quot;القاعدة&quot; في سوريا

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ "القاعدة" في سوريا

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

&quot;بشكل تعسفي&quot;.. الأمم المتحدة تتهم الحوثيون باحتجاز تسعة من موظفي الأمم المتحدة

"بشكل تعسفي".. الأمم المتحدة تتهم الحوثيون باحتجاز تسعة من موظفي الأمم المتحدة

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

مصر: هذا ما تبحثه مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

مصر: هذا ما تبحثه مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

مسؤول إسرائيلي: &quot;قضايا صعبة&quot; قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

منوعات

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

عربي

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في &quot;أسطول الصمود&quot;

الجزائر تُعلن إجلاء 11 من مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود"

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ &quot;القاعدة&quot; في سوريا

الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ "القاعدة" في سوريا

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان