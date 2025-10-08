الجيش الأميركي يعلن مقتل قيادي بارز مرتبط بـ "القاعدة" في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، أنها تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة خلال عملية نفذتها داخل الأراضي السورية.وذكرت القيادة، في بيان نُشر عبر موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء، أن الهجوم جرى تنفيذه في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وقالت "سينتكوم" إنها قتلت محمد عبد الوهاب الأحمد المرتبط بتنظيم القاعدة في الهجوم، دون تقديم معلومات عن موقع تنفيذه.وأكدت أن القوات الأمريكية تواصل انتشارها في الشرق الأوسط "لإحباط ومنع" جهود الإرهابيين للتخطيط لهجمات.وأشار بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الأحمد قيادي بارز في القاعدة ومسؤول عن تخطيط الهجمات في التنظيم.​​​​​​​