الجيش السوداني يعلن إعادة السيطرة على مواقع في الفاشر

رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجيش السوداني، يوم الثلاثاء، أنه نجح في السيطرة على مواقع دفاعية متقدمة تابعة لقوات الدعم السريع داخل مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن قواته "نفذت عمليات خاصة أسفرت عن تطهير عدد من المواقع الدفاعية المتقدمة" التابعة لقوات الدعم السريع في الفاشر، موضحاً أن العملية أسفرت عن "تكبيد العدو خسائر في المعدات والأرواح".

وأضاف أن قواته "استلمت مركبات قتالية بكامل عتادها (لم يحدد عددها)، ودمرت 6 مركبات أخرى بينها مصفحات".

وأشار الجيش إلى أن "الميلشيا (قوات الدعم السريع) شنت هجوما على المحور الجنوبي لمدينة الفاشر"، لكن قواته "تصدت لها وكبدتها خسائر كبيرة.

