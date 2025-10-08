عاجل

  • مصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال لمحيط وادي غزة وسط قطاع غزّة

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 150 ناشطا على متن أسطول الحرية

  • القيادي بحماس طاهر النونو من شرم الشيخ: قدمنا الإيجابية لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق

شؤون فلسطينية

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي

فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة أخصائيي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان الفلسطينية، بياناً أوضحت فيه أن تسجيل خريجي تخصص مختبرات الأسنان سيتم حصراً لحاملي شهادة الثانوية العامة من الفرع العلمي، بدءاً من تاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأكدت النقابة في بيانها أنها لن تُسجّل أي خريج يحمل شهادة ثانوية من غير الفرع العلمي.

وأوضحت النقابة في ختام بيانها أنها غير مسؤولة عن أي طالب يسجل في تخصص مختبرات الأسنان من فروع غير علمية


