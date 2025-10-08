فلسطين: نقابة أخصائي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان تقرّ قصر التسجيل على خريجي الفرع العلمي





رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة أخصائيي علوم وتكنولوجيا مختبرات الأسنان الفلسطينية، بياناً أوضحت فيه أن تسجيل خريجي تخصص مختبرات الأسنان سيتم حصراً لحاملي شهادة الثانوية العامة من الفرع العلمي، بدءاً من تاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025.وأكدت النقابة في بيانها أنها لن تُسجّل أي خريج يحمل شهادة ثانوية من غير الفرع العلمي.وأوضحت النقابة في ختام بيانها أنها غير مسؤولة عن أي طالب يسجل في تخصص مختبرات الأسنان من فروع غير علمية