شؤون فلسطينية

ويتكوف ينضم الأربعاء لمحادثات شرم الشيخ بشأن غزة

ستيف ويتكوف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سينضم، الأربعاء، إلى المباحثات الجارية في مدينة شرم الشيخ بشأن حرب غزة.

وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في القاهرة، إن "المباحثات مستمرة بين الوفد الإسرائيلي ووفد حركة حماس بمشاركة إقليمية، وغدا (الأربعاء) سينضم الجانب الأميركي".

وأوضح أنه أجرى ونظيره الألماني حوارا مطولا مع ويتكوف، الذي يعتزم التوجه إلى مصر في الساعات المقبلة، مشيرا إلى أنهما بحثا "أهمية صدور قرار من مجلس الأمن لاعتماد الخطة الأميركية بشأن غزة، وأهمية نشر قوات دولية توفر الحماية للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين في الوقت ذاته".

وخلال مؤتمر صحفي آخر مع وزير خارجية هولندا دافيد فان فييل، أكد عبد العاطي أن الجهود المصرية تجاه غزة مستمرة ولن تتوقف، موضحا أن مفاوضات شرم الشيخ تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية.

وأكد الوزير على حرص القاهرة على إنجاح الخطة الأميركية، معربا عن ثقته في قدرة ترامب على فرض رؤيته بشأن غزة.

وأشار إلى أن خطة ترامب تشمل إنهاء الحرب ورفض ضم الضفة الغربية المحتلة أو تهجير الفلسطينيين، إلى جانب "تهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وعدد من الأسرى الفلسطينيين".

وشدد عبد العاطي على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا توجد حلول عسكرية للنزاعات في المنطقة".

شؤون فلسطينية

عربي

