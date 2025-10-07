شؤون فلسطينية

الإغلاق سيمتد لـ48 ساعة.. قوات الاحتلال تغلق مداخل سبسطية شمال غرب نابلس

صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جميع المداخل المؤدية إلى بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بالسواتر الترابية.

وأفاد رئيس المجلس البلدي في سبسطية محمد عازم لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن جرافات الاحتلال أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى البلدة، ومنعت المركبات من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر البلدية، وأجبرت الموظفين على مغادرته، وأبلغتهم أن الإغلاق سيمتد لمدة 48 ساعة، بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح أن قوات الاحتلال مزقت صور الشهداء، ووزعت ملصقات داخل البلدة تهدد فيها أهلها.

