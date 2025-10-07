قطر: مفاوضات دقيقة في شرم الشيخ ونعمل على الوصول لوقف نار طويل الأمد بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الخارجية القطرية أن يوم أمس الاثنين شهد أربع ساعات من المفاوضات الدقيقة في مدينة شرم الشيخ، ركزت على تطورات الحرب في غزة، وعلى سبل الدفع قدما بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأكد ماجد الأنصاري، الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، أن بلاده تعمل على الوصول لوقف نار طويل الأمد في قطاع غزة، مشدّدة على أنه من المبكرّ في الوقت الحاليّ، التحدّث عن بدائل لخطة ترامب، للسلام.وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفيّ، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة "تعمل على الوصول إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار في غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من خطة ترامب".وأضاف: "نعمل عن قرب مع الطرف الأميركي للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة ترامب، لن يكون مؤقتا"، مشيرا إلى أنه "لا توجد عراقيل بشأن الموافقة على 20 نقطة وردت في خطة ترمب بل في تطبيق سريع لها".وذكر أن "الوقت مبكّر للتحدث عن أي بدائل في حال فشل خطة ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة".وقال الأنصاري إن "وجود مكتب لحماس بالدوحة، كان جزءا من أداة الوساطة التي تقودها دولة قطر، منذ عام 2006".وأضاف أن "تسليم حماس للرهائن يعني نهاية الحرب، بحسب ما تنص عليه خطة ترامب".ولفت إلى أن "الموقف الأميركي واضح، ويربط بين تسليم الرهائن ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي أن الوفد الأميركي يصل مصر خلال ساعات وينضم لمفاوضات شرم الشيخ غدا.يأتي ذلك فيما انطلقت في مصر، أمس الاثنين، مشاورات غير مباشرة بشأن تنفيذ خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، بحضور وفدين من إسرائيل وحركة (حماس)، لبحث ترتيبات تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.والجمعة، أعلنت حركة (حماس) موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين.فيما أعلن ترامب عبر دوينة بمنصة (تروث سوشيال)، الأحد، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، "إيجابية وتتقدم بوتيرة سريعة".وفي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة (حماس).