شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة الفلسطينية: معركة (طوفان الأقصى) محطة تاريخية والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه

فصائل المقاومة الفلسطينية: معركة (طوفان الأقصى) محطة تاريخية والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه
لحظة اعتقال المقاومة الفلسطينية لجندي إسرائيلي على حدود غزة صباح 7 أكتوبر 2023
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في الذكرى الثانية لمعركة (طوفان الأقصى)، أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تمثل "أفظع حرب إبادة جماعية يشهدها التاريخ" مشددة على أن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه رغم مرور عامين على اندلاع هذه المعركة.

وقالت الفصائل إن الاحتلال "برغم وحشيته وحجم الدمار والمجازر التي ارتكبها" لم يتمكن من القضاء على المقاومة أو كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن "الصمود الأسطوري الذي أبداه شعبنا في غزة كان بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها كل مخططات العدو ومؤامراته".

وأضافت في بيانها أنه "بعد عامين على أفظع حرب إبادة يشهدها التاريخ فشل العدو وحلفاؤه في تحقيق أهدافهم المعلنة وأبرزها القضاء على المقاومة واستعادة الأسرى بالقوة".

وقالت فصائل المقاومة إن معركة (طوفان الأقصى) التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مثّلت "تحولا تاريخيا في مسار الصراع مع الاحتلال، واستجابة طبيعية لجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته" مشيرة إلى أن "المعركة كشفت زيف الدعاية الصهيونية وأسقطت أسطورة جيشه المزعومة".

وأكدت المقاومة كذلك أن معركة (طوفان الأقصى) تعتبر "محطة تاريخية بمشروعها المقاوم واستجابة طبيعية لما يحاك من مخططات".

وجددت الفصائل تأكيدها أن "خيار المقاومة بكل أشكالها سيبقى السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال" مشددة على أن سلاح المقاومة حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، ولن يُسمح لأي جهة بالتنازل عنه.

كما دعت الجماهير العربية والإسلامية إلى "أخذ زمام المبادرة، والخروج إلى الشوارع والساحات في كافة العواصم والمدن، دعما لفلسطين والمقاومة ونصرة لشعبنا ورفضا لجرائم الإبادة والمحرقة التي ترتكبها آلة البطش الصهيوني".

كما توجهت الفصائل بالتحية إلى "جبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق وإيران" مشيدة بمواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وحيّت أرواح الشهداء القادة الذين "قدموا حياتهم دفاعا عن الأرض والكرامة" وفي مقدمتهم "قادة معركة الطوفان إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف" وعدد من القادة في "محور المقاومة".

وختمت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة حتى تحرير أرضه ومقدساته ونيل حقوقه المشروعة، مهما بلغت التضحيات.

أخبار ذات صلة

فصائل المقاومة الفلسطينية: معركة (طوفان الأقصى) محطة تاريخية والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه

فصائل المقاومة الفلسطينية: معركة (طوفان الأقصى) محطة تاريخية والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

اتحاد نقابات عمال فلسطين: تعطل 507 آلاف عامل منذ بدء حرب الابادة

20 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة

20 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

وكالة: مباحثات شرم الشيخ حول غزة إيجابية وتستأنف الثلاثاء

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها

مصر: هذا ما تبحثه مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

مصر: هذا ما تبحثه مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة وواثق من قرب تنفيذ خطة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

مسؤول إسرائيلي: &quot;قضايا صعبة&quot; قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

(التلفزيون العربي): حماس تبحث مع المخابرات المصرية ضمانات تنفيذ خطة ترامب

(التلفزيون العربي): حماس تبحث مع المخابرات المصرية ضمانات تنفيذ خطة ترامب

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

منوعات

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

عربي

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر