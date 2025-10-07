مفتي القدس يدعو المزارعين إلى إخراج زكاة الزيت والزيتون

رام الله - دنيا الوطندعا الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، المزارعين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها، مبينا أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزناً بـ(653) كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاةً إن كان يُسقى بماء المطر، وأما إن كان يُسقى بوسائل الري الأخرى فيُخرج 5% منه.وحث الشيخ حسين المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية "لتبقى أرض خصب وخير ووطنا لشعبنا تتمسك به أجياله بكل إصرار وعزيمة، مؤكدين للمتربصين الذين لحق أذاهم بأرضنا وشجرنا، إضافة إلى إنساننا، أن عدوانهم لن يزيدنا سوى تشبث بأرضنا التي لن نتخلى عن ذرة تراب منها، ولا شجرة من أشجارها".كما استنكر في هذا السياق تعمد الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب وقلع الشجر وحرقه وإرهاب المزارعين، بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم، مثمناً الصمود البطولي للمزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.