نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة وحطّمنا حماس لكن لم نهزمها
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تقترب من نهاية الحرب  في قطاع غزة، مؤكدا أن "ما بدأ في غزة سينتهي في غزة، مع إطلاق سراح الرهائن وإنهاء حكم حماس هناك".

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع بودكاست أميركي أن إسرائيل خرجت من السابع من أكتوبر باعتبارها "أقوى قوة في الشرق الأوسط"، لكنه أشار إلى أن أمامها "مهاما إضافية لتحقيق النصر الكامل".

وذكر أن إسرائيل حطمت (حماس) رغم أنها لم تهزمها بعد، كما فعلت الشيء نفسه أيضا مع (حزب الله) وسوريا وحطمت برنامج إيران النووي.

وأشار إلى أن إسرائيل هزمت أعداء الولايات المتحدة الذين كانوا يسعون لتطوير صواريخ باليستية برؤوس نووية، وقال إن إيران تطور الآن صواريخ باليستية من طراز عابر للقارات بمدى يصل إلى ثمانية آلاف كيلومتر، وإذا زادت مدى صواريخها ثلاثة آلاف كيلومتر فستصبح نيويورك وواشنطن في مرمى أسلحتها النووية، بحسب تصريحاته.

وأكد نتنياهو أن أكثر الأسلحة الهجومية تطورا على الكوكب طورتها إسرائيل وشاركتها مع الولايات المتحدة.

وعن محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال نتنياهو إنها ودية جدا "لكن هذا لا يعني أننا نتفق على كل شيء".

كما كشف أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة "كما هائلا من المعلومات الاستخباراتية"، من بينها ما وصفها بـ"محاولات لإسقاط طائرات تقل مواطنين أميركيين"، مؤكدا أن إسرائيل تبقى "الحليف القتالي الوحيد للولايات المتحدة القادر على الدفاع عن نفسه بنفسه".

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة (نيوز ماكس) إنه يعتقد أن الأطراف باتت "قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، مشيرا إلى أن "العديد من الدول تدعم هذه الجهود" لتحقيق تسوية تنهي الحرب.

وأضاف ترامب أن "الاتفاق المرتقب سيجلب السلام إلى غزة، ومن ورائها إلى الشرق الأوسط بأكمله"، معتبرا أن "هناك الكثير من حسن النية يتم إظهاره الآن من جميع الأطراف، وهو أمر مذهل ومشجع".

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر