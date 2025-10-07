مصر: هذا ما تبحثه مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

شؤون فلسطينية

وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، إن مفاوضات شرم الشيخ بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي تبحث آلية أمنية تضمن انسحاب تل أبيب الكامل من قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد العاطي مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، في القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

ومساء الاثنين، بدأت جلسات غير مباشرة بين حركة (حماس) وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية ووضع آلية لتبادل الأسرى وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بغزة.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأضاف عبد العاطي أن المفاوضات الجارية تبحث الدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر القنوات الأممية.

وتغلق إسرائيل منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وأكد عبد العاطي أن المفاوضات تسعى إلى تكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين والوحدة الكاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب عن أمله أن تنتهي جولة المفاوضات الحالية بوقف الحرب والمجاعة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى "إحراز تقدم كبير لإنهاء الحرب على القطاع".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد إعلام مصري بانتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات في مدينة شرم الشيخ، وسط أجواء وصفت بأنها "إيجابية".

كما أعرب عبد العاطي عن ترحيب مصر بخطة ترامب من أجل وقف الحرب في غزة، مؤكدا ضرورة البناء على الزخم الحالي لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع حزيران/ يونيو 1967.

وفي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة (حماس).

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

