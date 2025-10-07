بعد تصريحات ترامب.. البيت الأبيض يتراجع عن تسريح موظفين بسبب الإغلاق الحكومي

رام الله - دنيا الوطنتراجع البيت الأبيض عن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك موظفين حكوميين يجري بالفعل تسريحهم بسبب الإغلاق الحكومي، لكنه حذر من احتمال حدوث خسائر وظيفية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.ويبدو أن أزمة الإغلاق ستستمر، بعد أن رفض مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين للمرة الخامسة مقترحات تمويل الوكالات الفيدرالية. لم يحصل أي من المقترحين – الجمهوري الذي كان سيمد التمويل حتى 21 نوفمبر، أو الديمقراطي الذي شمل تمديد دعم الرعاية الصحية المقرر انتهاءه بنهاية العام – على الدعم الكافي للموافقة عليه.وكان الرئيس ترامب قد صرّح مساء الأحد بأن عمليات تسريح الموظفين جارية حالياً، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أوضحت أمس الاثنين أن الرئيس كان يشير إلى الموظفين الذين تم منحهم إجازات مؤقتة منذ أن سمح الكونغرس بانقضاء أجل التمويل في مطلع أكتوبر.وأضافت ليفيت في إفادة صحفية أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض "يواصل العمل مع الوكالات الحكومية لتحديد من سيتعين، للأسف، تسريحهم في حال استمرار الإغلاق الحكومي".ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الضغوط السياسية على الإدارة الأمريكية والكونغرس للتوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الذي يؤثر على مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين ويهدد بتعطيل الخدمات الحكومية الأساسية في أنحاء البلاد.