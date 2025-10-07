دولي

كم بلغت حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؟

كم بلغت حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل تجاوزت قيمتها 21.7 مليار دولار منذ بدء حرب غزة، وذلك خلال فترة رئاسة جو بايدن ودونالد ترامب.

وأوضحت الدراسة، الصادرة عن مشروع "تكاليف الحرب" التابع لكلية واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون الأمريكية، والتي نُشرت اليوم الثلاثاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، أن واشنطن أنفقت أيضاً حوالي 10 مليارات دولار إضافية على المساعدات الأمنية والعمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط الأوسع خلال العامين الماضيين.

وأكد القائمون على المشروع أن نتائجهم تعتمد في الغالب على مصادر مفتوحة، إلا أن تقاريرهم تعد من أكثر الدراسات شمولا حول حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، الحليف الأقرب للولايات المتحدة في المنطقة، إلى جانب تقديرات تكلفة التدخلات العسكرية الأمريكية المباشرة في الشرق الأوسط.

ولم يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق فوري بشأن إجمالي المساعدات المقدمة لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، بينما أحال البيت الأبيض طلبات التعليق إلى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، التي تشرف فقط على جزء من هذه المساعدات.

وتأتي نتائج هذه الدراسات في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول حجم الدعم العسكري لإسرائيل، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للسياسات الأمريكية في حرب غزة وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.

أخبار ذات صلة

بعد تصريحات ترامب.. البيت الأبيض يتراجع عن تسريح موظفين بسبب الإغلاق الحكومي

بعد تصريحات ترامب.. البيت الأبيض يتراجع عن تسريح موظفين بسبب الإغلاق الحكومي

كم بلغت حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؟

كم بلغت حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؟

ميركل تكشف: دول البلطيق عطلت الحوار مع بوتين قبل حرب أوكرانيا

ميركل تكشف: دول البلطيق عطلت الحوار مع بوتين قبل حرب أوكرانيا

احتجاجات أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

احتجاجات أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

حصيلة قتلى قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

حصيلة قتلى قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

السويد: إذا صحّت أنباء سوء معاملة إسرائيل لـ غريتا ثونبرغ فهذا خطير جداً

السويد: إذا صحّت أنباء سوء معاملة إسرائيل لـ غريتا ثونبرغ فهذا خطير جداً

إيران تعلن انسحابها من اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن انسحابها من اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رتفاع حصيلة قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 54

رتفاع حصيلة قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 54

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

منوعات

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

عربي

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر