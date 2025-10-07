كم بلغت حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت دراسة أكاديمية حديثة أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل تجاوزت قيمتها 21.7 مليار دولار منذ بدء حرب غزة، وذلك خلال فترة رئاسة جو بايدن ودونالد ترامب.وأوضحت الدراسة، الصادرة عن مشروع "تكاليف الحرب" التابع لكلية واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون الأمريكية، والتي نُشرت اليوم الثلاثاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، أن واشنطن أنفقت أيضاً حوالي 10 مليارات دولار إضافية على المساعدات الأمنية والعمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط الأوسع خلال العامين الماضيين.وأكد القائمون على المشروع أن نتائجهم تعتمد في الغالب على مصادر مفتوحة، إلا أن تقاريرهم تعد من أكثر الدراسات شمولا حول حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، الحليف الأقرب للولايات المتحدة في المنطقة، إلى جانب تقديرات تكلفة التدخلات العسكرية الأمريكية المباشرة في الشرق الأوسط.ولم يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق فوري بشأن إجمالي المساعدات المقدمة لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، بينما أحال البيت الأبيض طلبات التعليق إلى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، التي تشرف فقط على جزء من هذه المساعدات.وتأتي نتائج هذه الدراسات في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول حجم الدعم العسكري لإسرائيل، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للسياسات الأمريكية في حرب غزة وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.