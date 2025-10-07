دولي

ميركل تكشف: دول البلطيق عطلت الحوار مع بوتين قبل حرب أوكرانيا

أنغيلا ميركل - المستشارة الألمانية السابقة
رام الله - دنيا الوطن
أفصحت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، عن رغبتها في تعزيز الحوار بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

وخلال مقابلة مع بوابة (بارتيزان) الإخبارية المجرية، أوضحت ميركل أنها كانت تعمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صياغة إطار جديد للحوار في صيف عام 2021، بهدف التحدث مباشرة مع بوتين باسم الاتحاد الأوروبي.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أنها شعرت في ذلك الوقت بأن "اتفاقية مينسك لم تعد تُؤخذ على محمل الجد".

ورأت ميركل أن التفاوض على "اتفاق مينسك" كان خطوة صحيحة، "لكن جائحة كورونا لم تتح لنا أية إمكانية للتحدث بشكل مباشر مع بوتين، وكان لهذا وقع سيء للغاية بالنسبة للتطورات اللاحقة".

يُذكر أن اتفاق مينسك تم التوصل إليه عام 2015 بهدف إنهاء المعارك الدائرة في شرق أوكرانيا آنذاك.

وأشارت ميركل إلى أن فكرة عقد محادثات مباشرة بين الاتحاد الأوروبي وبوتين "لم تلق دعمًا من بعض الأطراف، وخاصة من دول البلطيق، وكذلك من بولندا لأنها كانت تخشى ألا ننتهج سياسة مشتركة تجاه روسيا".

وتابعت:" رأيي كان أننا يجب أن نعمل على انتهاج سياسة مشتركة، لكن هذا لم يحدث، ثم غادرتُ المنصب، وبعد ذلك بدأ عدوان بوتين. واليوم لن يكون بمقدورنا أن نوضح ما الذي كان سيحدث لو حدث هذا".

من جانبه، رفض وزير خارجية إستونيا مارغوس تساخنا تصريحات ميركل، واصفًا إياها بأنها "وقحة وغير صحيحة".

وقال في بيان صادر عن وزارة الخارجية في تالين إن السبب الحقيقي "وراء العدوان الروسي الشامل هو عدم قدرة بوتين على تقبّل انهيار الاتحاد السوفييتي، إلى جانب الرغبة السابقة لدى الدول الغربية في التفاوض معه وتجاهل أفعاله".

ورأى الوزير الإستوني أن حروبا سابقة مثل حرب جورجيا عام 2008، وضم شبه جزيرة القرم عام 2014، لم تلق ردود فعل قوية من جانب الغرب.

وقال تساخنا: "في منطقتنا، تم التعرف على الطبيعة الحقيقية لروسيا مبكرًا، وتم التحذير من الأخطار القادمة منها، لكن الغالبية العظمى من دول الغرب فضلت تجاهل ذلك".

واتهم الوزير الإستوني ألمانيا تحت قيادة ميركل بسوء تقدير تبعات التعاون الاقتصادي مع روسيا، وبأنها أسهمت في بقاء أوروبا معتمدة على الطاقة الروسية من خلال فتح مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم".

وفي ذات السياق، قوبلت تصريحات ميركل بانتقادات أيضا من جانب لاتفيا وليتوانيا، وكان صحفي من البوابة المجرية أجرى المقابلة مع ميركل ونشرها قبل بضعة أيام على الإنترنت.

وكانت ميركل زارت العاصمة المجرية بودابست في مطلع الشهر الجاري للترويج للنسخة المجرية من مذكراتها.

وقالت متحدثة باسم ميركل أمس الاثنين إن تصريحات المستشارة السابقة "ليست جديدة"، مشيرة إلى أنها كانت قد تحدثت في يونيو 2022 بنفس الشكل تقريبًا عن الوضع الذي كان قائما في يونيو 2021، لكنها لم تذكر آنذاك موقف دول البلطيق وبولندا من الحوار مع بوتين.

