شهيدان وأربعة مصابين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد لبنانيان وأصيب أربعة آخرون، الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زبدين في قضاء النبطية، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة مواطن بجروح".

وفي بيان لاحق، أوضحت الوزارة أن الغارة التي استهدفت السيارة على طريق زبدين في قضاء النبطية أسفرت في الحصيلة النهائية عن استشهاد شخصين وإصابة أربعة بجروح.

بدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة على طريق زبدين – النبطية".

وأفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق جبلية شرق لبنان.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين على قضاء الهرمل، وغارتين على بلدة حربتا في قضاء بعلبك شرق البلاد.

​​​​​​​وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على مناطق بمحافظة البقاع شرق لبنان.

وادعى الجيش في بيان، أن المواقع المستهدفة "أهداف تابعة لحزب الله بينها معسكرات تابعة لوحدة الرضوان".

وزعم أن "حزب الله يستخدم هذه المواقع للتدريب والتأهيل العسكري لعناصره بهدف تنفيذ مخططات ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل".

وفي بيان منفصل، ادعى الجيش الإسرائيلي اغتيال "ناشط" من "حزب الله" في النبطية جنوب لبنان.

وقال: "هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة النبطية في لبنان وقضى على حسن علي جميل عطوي والذي كان يشكل عنصرًا مركزيًا في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله".

وادعى أن عطوي "أشرف على عمليات إعادة الإعمار وجهود التسليح في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله وكان مركز خبرة مهم فيها بالإضافة إلى تورطه علاقات مع قادة الوحدة في ايران".

