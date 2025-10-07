عربي

"بشكل تعسفي".. الأمم المتحدة تتهم الحوثيون باحتجاز تسعة من موظفي الأمم المتحدة

ستيفان دوجاريك - المتحدث باسم الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت الأمم المتحدة، السلطات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن باحتجاز تسعة من موظفيها، ليرتفع العدد الإجمالي لموظفي المنظمة الأممية المحتجزين إلى 53 منذ عام 2021.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: "يجدد الأمين العام نداءه العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين، الذين يجب احترامهم وحمايتهم وفقًا للقانون الدولي". ولم يوضح المتحدث توقيت أو ملابسات عمليات الاعتقال الأخيرة.

وعلى لسان دوجاريك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة "بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي المنظمة وشركائها، وكذلك استمرار الاستيلاء غير القانوني على مقرات وأصول الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

وفي أغسطس/ آب، داهمت جماعة الحوثي مباني الأمم المتحدة في صنعاء، واحتجزت ما لا يقل عن 18 من موظفي المنظمة، في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء الآخرين.

وقال مسؤولون في الجماعة إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة لا ينبغي أن تحمي أنشطة التجسس، متهمين المنظمة بالانحياز لتنديدها بما أسموه "الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس" بينما لم تندد بالهجوم الإسرائيلي.

