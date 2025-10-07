عامان على حرب الإبادة: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على القطاع

رام الله - دنيا الوطنيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي العنيف منذ ساعات الليل الماضية، وحتى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، مخلّفا شهداء والجرحى.وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح، في قصف الاحتلال المدفعي على شقة سكنية في شارع الشهداء بحيّ الرمال وسط مدينة غزة.ويتواصل قصف الاحتلال الجوي والمدفعي صوب المناطق الجنوبية والشمالية الغربية من مدينة غزة، ويسمع أصوات انفجارات عنيفة في منطقتي الكرامة وأبراج المخابرات شمال غرب المدينة، وفي أحياء تل الهوا، والرمال الشمالي والجنوبي، والشيخ رضوان، والنصر، ومنطقة النفق، ومخيم الشاطئ.وقبل قليل، فجر جيش الاحتلال عربة مفخخة في منطقة حي النصر شمال مدينة غزة.كما يحلّق طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء القطاع، ومروحيات الاحتلال تطلق النار وسط مدينة خان يونس جنوبا.وتدخل حرب الإبادة على قطاع غزة عامها الثاني، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 67,160 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 169,679 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.