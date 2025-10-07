عاجل

  • قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في محافظة رام الله والبيرة طالت عشرات الشبان

شؤون فلسطينية

عامان على حرب الإبادة: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على القطاع

عامان على حرب الإبادة: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على القطاع
مشهد يومي في غزة لتوديع الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي العنيف منذ ساعات الليل الماضية، وحتى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، مخلّفا شهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح، في قصف الاحتلال المدفعي على شقة سكنية في شارع الشهداء بحيّ الرمال وسط مدينة غزة.

ويتواصل قصف الاحتلال الجوي والمدفعي صوب المناطق الجنوبية والشمالية الغربية من مدينة غزة، ويسمع أصوات انفجارات عنيفة في منطقتي الكرامة وأبراج المخابرات شمال غرب المدينة، وفي أحياء تل الهوا، والرمال الشمالي والجنوبي، والشيخ رضوان، والنصر، ومنطقة النفق، ومخيم الشاطئ.

وقبل قليل، فجر جيش الاحتلال عربة مفخخة في منطقة حي النصر شمال مدينة غزة.

كما يحلّق طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء القطاع، ومروحيات الاحتلال تطلق النار وسط مدينة خان يونس جنوبا.

وتدخل حرب الإبادة على قطاع غزة عامها الثاني، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 67,160 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 169,679 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

أخبار ذات صلة

عامان على حرب الإبادة: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على القطاع

عامان على حرب الإبادة: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على القطاع

مسؤول إسرائيلي: &quot;قضايا صعبة&quot; قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

(التلفزيون العربي): حماس تبحث مع المخابرات المصرية ضمانات تنفيذ خطة ترامب

(التلفزيون العربي): حماس تبحث مع المخابرات المصرية ضمانات تنفيذ خطة ترامب

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

منوعات

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

عربي

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات