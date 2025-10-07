13 قتيلا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع على الفاشر غربي السودان

رام الله - دنيا الوطنأفادت شبكة أطباء السودان، يوم الاثنين، بمقتل 13 شخصاً وإصابة 19 آخرين نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على أحياء مختلفة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.وأوضحت الشبكة الطبية المستقلة في بيان لها أن الهجوم، الذي بدأ فجر اليوم، أسفر عن سقوط ضحايا بينهم سبعة أطفال وامرأة حامل، مشيرة إلى أن القصف كان متعمداً واستهدف مناطق سكنية.وأدانت بأشد العبارات "استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائمها ضد المدنيين العزل بمدينة الفاشر، في ظروف صحية بالغة السوء في ظل خروج أغلب المرافق الطبية عن الخدمة".وأضافت أنه لا تزال العديد من الجثث والجرحى عالقين لا يعرف عددهم في المناطق المستهدفة بسبب استمرار القصف والاشتباكات وصعوبة الوصول إليها.وأكدت أن ما يجري في الفاشر "جريمة حرب مكتملة الأركان واستهداف ممنهج للحياة المدنية، تتكرر يومًا بعد يوم وسط صمت دولي مخزٍ وتخاذل عن حماية مئات الآلاف من السكان المحاصرين في المدينة".وطالبت شبكة أطباء السودان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الهجمات على المدنيين، وتوفير الحماية الفعلية للمدنيين والعاملين في الحقل الطبي، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى وإيصال الإمدادات الطبية والإغاثية.ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق على بيان الشبكة.وتتهم الحكومة السودانية ومنظمات حقوقية ولجان إغاثية وشعبية "قوات الدعم السريع" باستهداف المدنيين في الفاشر بقصف مدفعي وبطائرات مسيرة، إلا أن الأخيرة لا تعلق على الاتهامات، وتدعي تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من سنتين.