سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة الإخبارية السورية، نقلاً عن مصدر رسمي، بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي سوريا.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت يوم أمس الاثنين بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة في محيط الحيين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن ومدنيين.

وتسببت الاشتباكات في إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، بينما جرت تحركات لإجلاء عدد من العائلات المحاصرة.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية بأن تحركات الجيش تأتي ضمن خطة لإعادة الانتشار شمال وشمال شرق سوريا، ردا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الجيش والأمن.

وأكدت الوزارة التزامها باتفاق العاشر من مارس/آذار، نافية وجود نية لعمليات عسكرية، ومشيرة إلى أن الجيش يسعى لحماية الأهالي وممتلكاتهم من هجمات قسد.

وقال مسؤولون إن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر التقيا في وقت سابق بقائد قوات قسد مظلوم عبدي ومسؤولين كبار في شمال شرق سوريا. وركزت المحادثات على تسريع تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار مع دمشق.

وتصاعدت الاشتباكات المتقطعة خلال الأيام القليلة الماضية، وتبادلت دمشق وقوات قسد الاتهام بممارسة استفزازات.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق برعاية الولايات المتحدة لدمج القوات التي يقودها الأكراد في المؤسسات السورية بحلول نهاية العام، بما يشمل نقل السيطرة على معابر حدودية ومطار وحقول للنفط والغاز إلى دمشق.

سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات عنيفة في حلب

