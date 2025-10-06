مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء، اليوم الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز، قوله، إنه من المتوقع أن تستمر المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة (حماس) في مصر عدة أيام.وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الطرفين يهدفان إلى التوصل إلى اتفاق شامل ومفصل، بعيدا عن أي هدنة مؤقتة.لكن المصدر استبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، نظرا للحاجة إلى معالجة التفاصيل الدقيقة.وأضاف أن "لدى الوسطاء قائمة طويلة من القضايا الصعبة التي يتعين عليهم اقناع إسرائيل وحماس بالتوصل إلى اتفاق بشأنها، بدءا من الجوانب المتعلقة بالوضع على الأرض مثل تفاصيل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والجدول الزمني لذلك، وصولا إلى التفاصيل الدقيقة لنقل إدارة غزة من حماس وتشكيل قوة دولية لتثبيت الاستقرار، وفقا لما شملته خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي إسرائيل و(حماس) برعاية مصر وقطر وواشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى.وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان ترامب خطة سلام تقضي بإطلاق سراح 48 أسيرا محتجزا لدى المقاومة في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع.ويضم الوفد الإسرائيلي كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، من بينهم نائب رئيس (شاباك)، ومنسق الحكومة لشؤون الرهائن، ومستشار رئيس الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن جهاز الاستخبارات (موساد) والجيش.ومن المقرر أن ينضم إلى المفاوضات مستشار ترامب جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.في المقابل، وصل إلى القاهرة مساء الأحد وفد حركة (حماس) برئاسة خليل الحية، الذي يرأس فريق التفاوض، فيما الوفد الإسرائيلي المفاوض اليوم الاثنين.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة مصممتان على إبقاء المفاوضات غير المباشرة مع (حماس) مقتصرة على بضعة أيام فقط.