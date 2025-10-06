شؤون فلسطينية

(التلفزيون العربي): حماس تبحث مع المخابرات المصرية ضمانات تنفيذ خطة ترامب
صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف (التلفزيون العربي) نقلاً عن مصادر لم يسمها، اليوم الاثنين، أن وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة خليل الحية، عقد اجتماعات تحضيرية مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية.

وتم خلال اللقاء بحث سير المفاوضات بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أعربت (حماس) عن تخوفها من عدم التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتنفيذ بنود الخطة بشكل كامل.

وأكدت الحركة، في الاجتماع، بحسب المصادر، على ضرورة وجود ضمانات واضحة وآليات رقابة تضمن الالتزام الكامل بالاتفاق، لضمان حماية مصالح الفلسطينيين وتنفيذ أي تفاهمات مستقبلية على الأرض.

ومساء أمس الأحد، أعلنت حركة (حماس)، أن وفدا من قيادتها برئاسة خليل الحية، رئيسها بغزة، وصل إلى مصر لبدء مفاوضات حول وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت الحركة، في بيان، إن "وفد الحركة برئاسة خليل الحية، وصل إلى مصر لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وتبادل الأسرى".

ولم توضح الحركة مدة الزيارة أو تفاصيل جدول المباحثات، غير أن الجولة الجديدة تأتي في ظل تصاعد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو سنتين.

وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، وفدين من إسرائيل و(حماس)، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة ترامب، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وسيتم خلال المباحثات غير المباشرة بحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، بحسب ما قالت الخارجية المصرية في بيان، السبت.

أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

مسؤول إسرائيلي: "قضايا صعبة" قد تطيل محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

المغرب: تظاهرات "جيل زد" مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

المغرب: تظاهرات "جيل زد" مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"