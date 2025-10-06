(التلفزيون العربي): حماس تبحث مع المخابرات المصرية ضمانات تنفيذ خطة ترامب

رام الله - دنيا الوطنكشف (التلفزيون العربي) نقلاً عن مصادر لم يسمها، اليوم الاثنين، أن وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة خليل الحية، عقد اجتماعات تحضيرية مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية.وتم خلال اللقاء بحث سير المفاوضات بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أعربت (حماس) عن تخوفها من عدم التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتنفيذ بنود الخطة بشكل كامل.وأكدت الحركة، في الاجتماع، بحسب المصادر، على ضرورة وجود ضمانات واضحة وآليات رقابة تضمن الالتزام الكامل بالاتفاق، لضمان حماية مصالح الفلسطينيين وتنفيذ أي تفاهمات مستقبلية على الأرض.ومساء أمس الأحد، أعلنت حركة (حماس)، أن وفدا من قيادتها برئاسة خليل الحية، رئيسها بغزة، وصل إلى مصر لبدء مفاوضات حول وقف إطلاق النار في القطاع.وقالت الحركة، في بيان، إن "وفد الحركة برئاسة خليل الحية، وصل إلى مصر لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وتبادل الأسرى".ولم توضح الحركة مدة الزيارة أو تفاصيل جدول المباحثات، غير أن الجولة الجديدة تأتي في ظل تصاعد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو سنتين.وتستضيف مصر، اليوم الاثنين، وفدين من إسرائيل و(حماس)، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة ترامب، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.وسيتم خلال المباحثات غير المباشرة بحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، بحسب ما قالت الخارجية المصرية في بيان، السبت.