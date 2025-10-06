حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 67,160 شهيدا و169,679 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر عام 2023.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن 21 شهيدا و96 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات اثنين، والإصابات 19، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,610، وأكثر من 19,143 مصابا.كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,568 شهيدا و57,638 مصابا.وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.