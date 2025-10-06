عاجل

  • ثلاث غارات إسرائيلية على الجبال المحيطة بمدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان

شؤون فلسطينية

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة
مشهد يومي في غزة لتوديع الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 67,160 شهيدا و169,679 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن 21 شهيدا و96 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات اثنين، والإصابات 19، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,610، وأكثر من 19,143 مصابا.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,568 شهيدا و57,638 مصابا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة: 21 شهيداً وعشرات المصابين خلال 24 ساعة

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

في اليوم العالمي للإسكان: دمار هائل وأزمة نزوح في قطاع غزة

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير بالخليل

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وفد (حماس) يصل مصر لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

منوعات

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

عربي

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

المغرب: تظاهرات &quot;جيل زد&quot; مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

المغرب: تظاهرات "جيل زد" مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية &quot;حساسة&quot;

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"