خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

أعلن صندوق التنمية الحضرية في مصر عن تنافس خمسة تحالفات دولية ومحلية على إدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط، الذي يُعد من أبرز المشاريع الحضرية الضخمة في قلب القاهرة التاريخية.









وصرح بأن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لمرحلة التشغيل بكفاءة وإبداع، مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، مشددًا على أن المشروع يُعد نموذجًا لتحسين جودة الحياة في العاصمة.





ويغطي المشروع مساحة 500 فدان، مما يجعله أكبر متنفس أخضر في الشرق الأوسط، ويجاور معالم تاريخية مثل متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، مع إطلالات بانورامية على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين.









وبدأ مشروع حدائق الفسطاط (أو تلال الفسطاط) في 2019 كجزء من خطط إعادة إحياء القاهرة التاريخية، حيث كانت المنطقة سابقا مكبا للنفايات في حي مصر القديمة، وتم تحويلها إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي متكامل يعكس تراث مصر عبر العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.





ويضم المشروع 8 مناطق رئيسية: تلال خضراء مع ممرات مائية، منطقة ثقافية للأنشطة الترفيهية، آثار وحفريات قديمة، مسرح روماني للاحتفالات الرسمية، منطقة مغامرات، حدائق تراثية، أسواق تجارية كبيرة، ومنطقة استثمارية تشمل مطاعم ومراكز تجارية وفنادق، مع تخصيص 75% من المساحة للمساحات الخضراء.





وبلغت تكلفته الأولية نحو 13 مليار جنيه مصري، ويهدف إلى تعزيز السياحة، وخلق آلاف فرص العمل، وتوفير بيئة مستدامة تدمج التراث مع التطوير الحديث، تحت إشراف صندوق التنمية الحضرية الذي أُنشئ في 2021 لدعم مثل هذه المشروعات.





و في مايو 2025، دعا الصندوق الشركات والتحالفات المصرية والدولية للتأهيل، مشددًا على خبرة في الإدارة الثقافية والتجارية والسياحية، مما أدى إلى تأهيل هذه الـ5 تحالفات بعد زيارات ميدانية ومناقشات

وأكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق أن هذا الإعلان يأتي عقب دراسة مستفيضة للعروض المقدمة من تلك الكيانات الدولية لإدارة هذا المشروع العام في القاهرة التاريخية وزيارات ميدانية أجرتها هذه الكيانات للموقع.