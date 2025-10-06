عربي

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق التنمية الحضرية في مصر عن تنافس خمسة تحالفات دولية ومحلية على إدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط، الذي يُعد من أبرز المشاريع الحضرية الضخمة في قلب القاهرة التاريخية.

وأكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق أن هذا الإعلان يأتي عقب دراسة مستفيضة للعروض المقدمة من تلك الكيانات الدولية لإدارة هذا المشروع العام في القاهرة التاريخية وزيارات ميدانية أجرتها هذه الكيانات للموقع.

وصرح بأن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لمرحلة التشغيل بكفاءة وإبداع، مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، مشددًا على أن المشروع يُعد نموذجًا لتحسين جودة الحياة في العاصمة.

ويغطي المشروع مساحة 500 فدان، مما يجعله أكبر متنفس أخضر في الشرق الأوسط، ويجاور معالم تاريخية مثل متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، مع إطلالات بانورامية على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين.


وبدأ مشروع حدائق الفسطاط (أو تلال الفسطاط) في 2019 كجزء من خطط إعادة إحياء القاهرة التاريخية، حيث كانت المنطقة سابقا مكبا للنفايات في حي مصر القديمة، وتم تحويلها إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي متكامل يعكس تراث مصر عبر العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

ويضم المشروع 8 مناطق رئيسية: تلال خضراء مع ممرات مائية، منطقة ثقافية للأنشطة الترفيهية، آثار وحفريات قديمة، مسرح روماني للاحتفالات الرسمية، منطقة مغامرات، حدائق تراثية، أسواق تجارية كبيرة، ومنطقة استثمارية تشمل مطاعم ومراكز تجارية وفنادق، مع تخصيص 75% من المساحة للمساحات الخضراء.

وبلغت تكلفته الأولية نحو 13 مليار جنيه مصري، ويهدف إلى تعزيز السياحة، وخلق آلاف فرص العمل، وتوفير بيئة مستدامة تدمج التراث مع التطوير الحديث، تحت إشراف صندوق التنمية الحضرية الذي أُنشئ في 2021 لدعم مثل هذه المشروعات.

و في مايو 2025، دعا الصندوق الشركات والتحالفات المصرية والدولية للتأهيل، مشددًا على خبرة في الإدارة الثقافية والتجارية والسياحية، مما أدى إلى تأهيل هذه الـ5 تحالفات بعد زيارات ميدانية ومناقشات

أخبار ذات صلة

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

قبل بدء المحادثات.. السيسي يشيد بخطة ترامب بشأن غزة

قبل بدء المحادثات.. السيسي يشيد بخطة ترامب بشأن غزة

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

المغرب: تظاهرات &quot;جيل زد&quot; مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

المغرب: تظاهرات "جيل زد" مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية &quot;حساسة&quot;

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"

بيان عربي إسلامي يرحب برد حماس على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

بيان عربي إسلامي يرحب برد حماس على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة &quot;مليئة بالأخطار&quot; وتخدم أهداف إسرائيل

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

منوعات

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

عربي

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

خمسة تحالفات دولية تتنافس على إدارة مشروع عملاق في مصر

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

المغرب: تظاهرات &quot;جيل زد&quot; مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

المغرب: تظاهرات "جيل زد" مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية &quot;حساسة&quot;

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"