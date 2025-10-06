شؤون فلسطينية

ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأحد، إن المحادثات الجارية مع حركة (حماس) لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإطلاق سراح الأسرى تحرز تقدما سريعا.

وأضاف ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (ترو سوشيال): "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى الاثنين، في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".

وأوضح ترامب: "تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".

وتابع الرئيس الأميركي: "عقدت محادثات إيجابية جدا مع حماس وبلدان من حول العالم (عربية ومسلمة وغيرها) في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، والأهم التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط طال انتظاره".

