دولي

السويد: إذا صحّت أنباء سوء معاملة إسرائيل لـ غريتا ثونبرغ فهذا خطير جداً

السويد: إذا صحّت أنباء سوء معاملة إسرائيل لـ غريتا ثونبرغ فهذا خطير جداً
غريتا ثونبرغ
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، الأحد، أنّه إذا صحّت الأنباء التي تحدثت عن سوء معاملة جيش الاحتلال الإسرائيلي للناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، فهذا خطير جداً.

وقالت الوزيرة ستينرغارد: "إذا صحّت أنباء سوء معاملة إسرائيل للناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، عقب احتجازها من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، فإن هذا أمر خطير جدّاً".

وفي حديثها لوكالة الأنباء السويدية (تي تي)، تطرقت ستينرغارد إلى التقارير التي تفيد بتعرُّض ثونبرغ لسوء المعاملة بعدما احتجزتها إسرائيل.

وتعليقاً على هذه التقارير قالت ستينرغارد: "تلقيت معلومات حول مزاعم سوء المعاملة. إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فإن الوضع خطير جداً"، مضيفة: "يعمل ممثلو الوزارة والسفارة على إعادة مواطنينا المحتجزين (منذ) الجمعة، إلى السويد في أقرب وقت ممكن".

وأكدت وزيرة الخارجية أنهم أبلغوا إسرائيل أهمية احترام الحقوق الأمنية والقنصلية حتى قبل احتجاز الناشطين السويديين.

من جانبها، قالت القناة (i24News) الإسرائيلية، إنّ "إسرائيل سترحّل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ إلى اليونان الاثنين، عقب احتجازها من على أسطول الصمود العالمي الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي".

وذكرت القناة أن ثونبرغ ستصل إلى اليونان إلى جانب مواطنين يونانيين محتجزين في إسرائيل شاركوا في أسطول "الصمود العالمي"، مشيرة إلى ترحيل 165 ناشطاً على متن الطائرة التي ستتجه من إسرائيل إلى اليونان الاثنين.

وقد استولت قوات الاحتلال، الأربعاء، على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي في أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة خلّفَت 67 ألفاً و139 شهيداً و169 ألفاً و583 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينياً بينهم 154 طفلاً.

أخبار ذات صلة

حصيلة قتلى قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

حصيلة قتلى قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

السويد: إذا صحّت أنباء سوء معاملة إسرائيل لـ غريتا ثونبرغ فهذا خطير جداً

السويد: إذا صحّت أنباء سوء معاملة إسرائيل لـ غريتا ثونبرغ فهذا خطير جداً

إيران تعلن انسحابها من اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن انسحابها من اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رتفاع حصيلة قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 54

رتفاع حصيلة قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 54

أستراليا: 20 جريحاً في عملية إطلاق نار بشارع مكتظ بسيدني

أستراليا: 20 جريحاً في عملية إطلاق نار بشارع مكتظ بسيدني

ناشطو &quot;أسطول الصمود&quot; يصلون تركيا ويروون تفاصيل &quot;تجربة وحشية&quot; بعد احتجازهم من إسرائيل

ناشطو "أسطول الصمود" يصلون تركيا ويروون تفاصيل "تجربة وحشية" بعد احتجازهم من إسرائيل

وزير الدفاع الباكستاني يهدد الهند: &quot;ستُدفن تحت حطام طائراتها الحربية&quot;

وزير الدفاع الباكستاني يهدد الهند: "ستُدفن تحت حطام طائراتها الحربية"

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أًطلق من اليمن

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أًطلق من اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

منوعات

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

عربي

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

المغرب: تظاهرات &quot;جيل زد&quot; مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

المغرب: تظاهرات "جيل زد" مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة &quot;مليئة بالأخطار&quot; وتخدم أهداف إسرائيل

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار