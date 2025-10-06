انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

عربي

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، انتهاء عمليات الاقتراع في كل المحافظات، مع استمرار عمليات فرز الأصوات.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، إن "عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات السورية، وعمليات فرز الأصوات مازالت مستمرة".

وأكد أن "النتائج ستصدر من اللجنة العليا للانتخابات خلال ساعات".

وصباح الأحد، انطلقت، انتخابات مجلس الشعب، لأول مرة منذ سقوط النظام المخلوع.

ودُعي ستة آلاف ناخب من هيئات انتخابية مشكلة في المحافظات السورية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة، ولاختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب (140 مقعدا من إجمالي 210)، على أن يُعين الثلث المتبقي (70 مقعدا) بمرسوم من رئيس الجمهورية.

ويتنافس في الانتخابات 1578 مرشحا، وشكّلت النساء 14 بالمئة منهم.

وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان، وبسبب نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاما إضافياً.

