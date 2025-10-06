المغرب: تظاهرات "جيل زد" مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد



ودعا وزير الشباب والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، الحكومة وقيادة الحركة الشبابية إلى فتح حوار مباشر، مشيرا إلى أن مشاكل قطاعي التعليم والصحة متوارثة من الحكومات السابقة، وأن النقاش يجب أن ينتقل من العالم الافتراضي إلى المؤسسات الرسمية.



وشهدت المدن الكبرى مشاركة ملحوظة، ففي الدار البيضاء احتشد المتظاهرون في حي الفداء الشعبي مرددين شعارات مثل: "الشعب يريد إسقاط الفساد"، و"رحيل أخنوش"، بينما رفع محتجون في تطوان شعارات مماثلة.



أما في العاصمة الرباط، فقد كان التجمع أقل حجما مع حوالي مئة متظاهر أمام البرلمان، يهتفون: "يحيا الشعب" و"الحكومة فاسدة".



وتؤكد حركة "جيل زد" التي تضم أكثر من 185 ألف عضو على منصة "ديسكورد" على الطابع السلمي للتظاهرات، رافضة أي شكل من أشكال العنف أو التدمير، واعتبارها مجموعة من الشباب الحر غير المنتمي لأي حزب سياسي.



وانطلقت شرارة الاحتجاجات منتصف أيلول/سبتمبر، إثر وفاة ثماني حوامل في مستشفى عمومي بأغادير خلال عمليات ولادة قيصرية، ما أثار الغضب الشعبي.



ورغم تمسك الحركة بالطابع السلمي، شهدت بعض المدن أعمال عنف محدودة، حيث قتل ثلاثة أشخاص على يد الدرك أثناء محاولتهم اقتحام مركز شرطة في قرية القليعة قرب أغادير للاستيلاء على أسلحة وذخائر.



وتؤكد الحكومة استعدادها للحوار مع الحركة، سعياً لنقل النقاش من العالم الافتراضي إلى أطر رسمية، بهدف معالجة المطالب الشبابية وتحقيق إصلاحات ملموسة في الخدمات العامة.



رام الله - دنيا الوطنتواصلت الاحتجاجات الحاشدة في المغرب لليوم العاشر على التوالي، مع دخولها الأسبوع الثاني، بقيادة أنصار حركة "جيل زد 212". وخرج مئات الشباب في عدد من المدن مطالبين بمكافحة الفساد، وتحسين أوضاع التعليم والصحة، إضافة إلى الدعوة لرحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.