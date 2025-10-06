رتفاع حصيلة قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 54

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى مدرسة في إندونيسيا إلى 54 قتيلاً حتى يوم الإثنين، وفقاً لما أعلنته السلطات، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أكثر من عشرة مفقودين.وكان جزء من المدرسة الداخلية المؤلفة من عدة طوابق قد انهار الأسبوع الماضي في جزيرة جاوة، أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو، في مؤتمر صحافي بأنه حتى صباح الإثنين "انتشلنا 54 جثة بينها أشلاء خمسة أشخاص".وما زال عناصر الإنقاذ يعملون على مدار الساعة للعثور على المفقودين.وقال يودهي "نأمل أن نتمكن من اتمام عمليات البحث اليوم الإثنين وتسليم الجثث" إلى العائلات.من جانبه، ذكر نائب مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بودي إيراوان، أن الانهيار كان الكارثة الأكثر حصدا للأرواح في إندونيسيا حتى الآن خلال هذا العام. وأضاف أن 13 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.ويعمل محققون على تحديد أسباب الانهيار، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن عدم احترام معايير البناء السليم ساهم في الحادثة، بحسب خبراء.ووافقت عائلات المفقودين على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادة المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.وتثير معايير البناء المتراخية مخاوف كبيرة حيال سلامة الأبنية في إندونيسيا.وكان قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات بجروح في أيلول/سبتمبر عندما انهار مبنى في جاوة الغربية.