أستراليا: 20 جريحاً في عملية إطلاق نار بشارع مكتظ بسيدني

رام الله - دنيا الوطنأصيب 20 شخصًا في حادث إطلاق نار وقع مساء الأحد في أحد الشوارع المزدحمة بمدينة سيدني، فيما أعلنت الشرطة الأسترالية أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم.وأوضحت الشرطة أن المشتبه به أطلق النار بشكل عشوائي على المركبات المارة، بما فيها سيارات تابعة للشرطة.وقال ستيفن باري من شرطة نيو ساوث ويلز "كان هناك بين 50 و100 طلقة نارية".وبعد ساعتين، أوقفت الشرطة رجلا ستينيا في إحدى الشقق يشتبه في أنه مطلق النار، ونقل إلى المستشفى لمعالجته من إصابات تلقّاها أثناء عملية توقيفه.وأفادت الشرطة بأن حالة أحد المصابين في هذه الواقعة "خطرة"، في حين عولج 19 شخصا آخر من إصابات ناجمة عن شظايا زجاج خصوصا.وتعدّ عمليات إطلاق النار كهذه نادرة من نوعها في أستراليا.ومنذ حادثة من هذا النوع سنة 1996 في تسمانيا أسفرت عن سقوط 35 قتيلا، تحظر الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا.