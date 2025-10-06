دولي

أستراليا: 20 جريحاً في عملية إطلاق نار بشارع مكتظ بسيدني

أستراليا: 20 جريحاً في عملية إطلاق نار بشارع مكتظ بسيدني
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 20 شخصًا في حادث إطلاق نار وقع مساء الأحد في أحد الشوارع المزدحمة بمدينة سيدني، فيما أعلنت الشرطة الأسترالية أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به أطلق النار بشكل عشوائي على المركبات المارة، بما فيها سيارات تابعة للشرطة.

وقال ستيفن باري من شرطة نيو ساوث ويلز "كان هناك بين 50 و100 طلقة نارية".

وبعد ساعتين، أوقفت الشرطة رجلا ستينيا في إحدى الشقق يشتبه في أنه مطلق النار، ونقل إلى المستشفى لمعالجته من إصابات تلقّاها أثناء عملية توقيفه.

وأفادت الشرطة بأن حالة أحد المصابين في هذه الواقعة "خطرة"، في حين عولج 19 شخصا آخر من إصابات ناجمة عن شظايا زجاج خصوصا.

وتعدّ عمليات إطلاق النار كهذه نادرة من نوعها في أستراليا.

ومنذ حادثة من هذا النوع سنة 1996 في تسمانيا أسفرت عن سقوط 35 قتيلا، تحظر الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا.

أخبار ذات صلة

حصيلة قتلى قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

حصيلة قتلى قوات الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة

السويد: إذا صحّت أنباء سوء معاملة إسرائيل لـ غريتا ثونبرغ فهذا خطير جداً

السويد: إذا صحّت أنباء سوء معاملة إسرائيل لـ غريتا ثونبرغ فهذا خطير جداً

إيران تعلن انسحابها من اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن انسحابها من اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رتفاع حصيلة قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 54

رتفاع حصيلة قتلى انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 54

أستراليا: 20 جريحاً في عملية إطلاق نار بشارع مكتظ بسيدني

أستراليا: 20 جريحاً في عملية إطلاق نار بشارع مكتظ بسيدني

ناشطو &quot;أسطول الصمود&quot; يصلون تركيا ويروون تفاصيل &quot;تجربة وحشية&quot; بعد احتجازهم من إسرائيل

ناشطو "أسطول الصمود" يصلون تركيا ويروون تفاصيل "تجربة وحشية" بعد احتجازهم من إسرائيل

وزير الدفاع الباكستاني يهدد الهند: &quot;ستُدفن تحت حطام طائراتها الحربية&quot;

وزير الدفاع الباكستاني يهدد الهند: "ستُدفن تحت حطام طائراتها الحربية"

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أًطلق من اليمن

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أًطلق من اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

منوعات

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

عربي

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

انتهاء التصويت في انتخابات البرلمان السوري.. وإعلان النتائج خلال ساعات

المغرب: تظاهرات &quot;جيل زد&quot; مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

المغرب: تظاهرات "جيل زد" مستمرة وتطالب بمحاربة الفساد

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة &quot;مليئة بالأخطار&quot; وتخدم أهداف إسرائيل

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار