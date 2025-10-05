عربي

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"
يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية، وصفتها بالنوعية، وقالت إنها "استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة القدس المحتلة".

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم الأحد، إن الصاروخ الذي أطلقته قواته أصاب أهدافا حساسة بنجاح في القدس المحتلة.

وأضاف في بيان متلفز أن "العملية نفذت باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين2، وتسببت في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ".

اعتراض الصاروخ

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت فجر اليوم الأحد، صاروخا أطلق من اليمن، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام حركة الملاحة.

وقال الجيش في بيان "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".

كما ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بتل أبيب أمام حركة الملاحة إثر إطلاق الصاروخ اليمني.

ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مهاجمة سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي إسنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أخبار ذات صلة

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية &quot;حساسة&quot;

الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"

بيان عربي إسلامي يرحب برد حماس على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

بيان عربي إسلامي يرحب برد حماس على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة &quot;مليئة بالأخطار&quot; وتخدم أهداف إسرائيل

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

مصر تستضيف وفدين من (حماس) وإسرائيل لإتمام خطة ترامب بغزة

مصر تستضيف وفدين من (حماس) وإسرائيل لإتمام خطة ترامب بغزة

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب &quot;خطوة مهمة&quot; لإنهاء الحرب

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب "خطوة مهمة" لإنهاء الحرب

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

منوعات

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

عربي

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة &quot;مليئة بالأخطار&quot; وتخدم أهداف إسرائيل

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان