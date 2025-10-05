الحوثيون: أطلقنا صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية، وصفتها بالنوعية، وقالت إنها "استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة القدس المحتلة".وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم الأحد، إن الصاروخ الذي أطلقته قواته أصاب أهدافا حساسة بنجاح في القدس المحتلة.وأضاف في بيان متلفز أن "العملية نفذت باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين2، وتسببت في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ".اعتراض الصاروخفي المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت فجر اليوم الأحد، صاروخا أطلق من اليمن، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام حركة الملاحة.وقال الجيش في بيان "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".كما ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بتل أبيب أمام حركة الملاحة إثر إطلاق الصاروخ اليمني.ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مهاجمة سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي إسنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.