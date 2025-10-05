شؤون فلسطينية

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة
خليل الحية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ظهر خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وئيس الوفد المفاوض، للمرة الأولى منذ فشل محاولة إسرائيل اغتياله في الدوحة.

وفي أول ظهور له بعد فشل المحاولة الإسرائيلية لاغتياله، قال خليل الحية إن القتل والدمار في غزة ينسيه ألم فراق أبنائه.

جاء ذلك في فيديو قصير نشرته الحركة على حسابها بمنصة (تليجرام)، فجر الأحد.

وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا على قادة (حماس) في العاصمة القطرية بالدوحة، أعلنت عقبه الحركة نجاة وفدها المفاوض بقيادة الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، وثلاثة مرافقين.

فيما أدانت قطر الهجوم وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل فيه عنصر أمن قطري.

وفي الفيديو، قال الحية: "ما أراه كل يوم من قتل ودمار في غزة ينسيني ألم فراق أبنائي وأحبابي".

وأضاف: "أنا لا أُفرِّق بين أبنائي وبين أي طفل فلسطيني في غزة يقتله الاحتلال" الإسرائيلي.

وبخصوص استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و(حماس)، أعلنت مصر، السبت، استضافة وفدين من الطرفين، الاثنين المقبل، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والسبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أوعز لطاقم التفاوض بالتوجه إلى مصر "لإجراء مفاوضات تستمر أياما" للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة بناء على خطة ترامب.

والجمعة، قالت (حماس) إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وفي 29 أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة (حماس).

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

أخبار ذات صلة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي يوضح بشأن عمل المخابز في قطاع غزة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

أول ظهور لخليل الحية بعد محاولة إسرائيل اغتياله وفريقه المفاوض بالدوحة

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب &quot;خطوة مهمة&quot; لإنهاء الحرب

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب "خطوة مهمة" لإنهاء الحرب

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

منوعات

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

عربي

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة &quot;مليئة بالأخطار&quot; وتخدم أهداف إسرائيل

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان